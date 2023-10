Gazastreifen Grenzübergang für Hilfslieferungen geöffnet Stand: 21.10.2023 11:22 Uhr

Zwei Wochen nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist der Grenzübergang Rafah wieder geöffnet worden. Am Vormittag überquerten mehrere Lkw die Grenze. Wie lange der Übergang passierbar bleibt, ist unklar.

Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ist für Hilfslieferungen geöffnet worden. Im ägyptischen Fernsehen waren mehrere Lkw zu sehen, die die Grenze passierten. Dem Ägyptischen Roten Halbmond zufolge sollen 20 Lastwagen vor allem mit Nahrungs- und Arzneimitteln beladen sein.

Es sind die ersten Lieferungen über Rafah seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas vor zwei Wochen. Wie lange die Grenze für Hilfslieferungen offen bleiben sollte, ist unklar. Zuletzt hatten sich etwa 170 Lastwagen mit humanitären Versorgungsgütern auf ägyptischer Seite vor dem Übergang gestaut.

Tagelanges Ringen um Öffnung des Grenzübergangs

Um die Öffnung des Grenzübergangs war seit Tagen gerungen worden. Israel verlangte Garantien, dass über den Kontrollpunkt gelieferte Hilfsgüter nicht in die Hände der radikal-islamischen Hamas fallen.

Bundeskanzler Scholz begrüßt Hilfslieferungen

Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte das Anlaufen von Hilfslieferungen in den Gazastreifen. "Es ist gut und wichtig, dass jetzt erste humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza kommt. Sie brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente - wir lassen sie nicht allein", schrieb Scholz auf der Plattform X. Die Bundesregierung setze sich weiter über alle Kanäle dafür ein, das Leid in diesem Konflikt zu lindern, schrieb der SPD-Politiker.

Der britische Außenminister James Cleverly begrüßte, dass erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen angelaufen sind. Gleichzeitig warnte er, die Öffnung des ägyptischen Grenzübergangs Rafah dürfe kein einmaliges Ereignis sein.

"Die Hilfe ist eine Rettungsleine für die Leidenden. Aber sie darf keine einmalige Sache sein. Das Vereinigte Königreich setzt sich weiterhin für humanitären Zugang zum Gazastreifen ein", teilte Cleverly beim Kurznachrichtendienst X mit.