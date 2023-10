liveblog Nach Großangriff auf Israel ++ Laut USA Raketen über Rotem Meer abgefangen ++ Stand: 20.10.2023 01:41 Uhr

Die USA geben an, im Roten Meer Raketen aus dem Jemen abgefangen zu haben - "möglicherweise" mit dem Ziel Israel. Das israelische Militär hat laut eigenen Angaben erneut die Hisbollah im Libanon angegriffen. Die Entwicklungen im Liveblog.

US-Zerstörer im Roten Meer fängt Raketen von Huthi-Rebellen ab

Israels Armee greift erneut Ziele der Hisbollah im Libanon an

Im Gazastreifen sind nach Angaben des Innenministeriums der Hamas, auf die sich die Nachrichtenagentur AFP bezieht, am Abend bei einem Angriff auf das Gelände einer Kirche mehrere Menschen ums Leben gekommen. Sie sollen dort Zuflucht vor dem Krieg gesucht haben. Die den Gazastreifen kontrollierende militant islamistische Palästinenserorganisation erklärte den Angaben zufolge, bei dem Angriff auf die griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche in Gaza habe es eine "hohe Zahl von Märtyrern und Verletzten" gegeben und machte Israel dafür verantwortlich.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass der Angriff auf ein Ziel in der Nähe der Kirche gerichtet gewesen sei. Die israelische Armee habe auf Anfrage der Nachrichtenagentur erklärt, sie prüfe den Vorfall.

Ein Zerstörer der US-Marine im nördlichen Roten Meer hat am Donnerstag drei Marschflugkörper und mehrere Drohnen abgeschossen, die nach US-Angaben von Huthi-Rebellen im Jemen gestartet worden sein sollen. "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, worauf diese Raketen und Drohnen abzielten, aber sie wurden vom Jemen aus in Richtung Norden über das Rote Meer abgeschossen, möglicherweise auf Ziele in Israel", sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Patrick Ryder, in Washington. Auf US-Seite sei niemand getötet oder verletzt worden, soweit bekannt gebe es auch keine zivilen Opfer.

Ryder sagte, das Vorgehen der Besatzung der "USS Carney" habe die Verteidigungsfähigkeiten der USA im Nahen Osten demonstriert. Die USA seien bereit, diese bei Bedarf einzusetzen, um ihre Partner und Interessen in der Region zu schützen. Weiterhin gelte es, eine regionale Eskalation und eine Ausweitung des Konflikts, der am 7. Oktober mit dem Großangriff der islamistischen Hamas auf israelische Zivilisten begonnen habe, zu verhindern. Ryder bestätigte, dass es in den vergangenen Tagen Drohnenangriffe oder versuchte Angriffe auf US-Militärstützpunkte in Syrien und im Irak gegeben habe.

Das israelische Militär hat in der Nacht erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon sowie mutmaßliche Terroristen dort angegriffen. Als Reaktion auf Beschuss der schiitschen Miliz am Mittwoch habe die Armee unter anderem Beobachtungsposten der Hisbollah attackiert, teilte das Militär mit. Zudem habe ein Kampfjet drei Menschen getroffen, die versucht hätten, Raketen in Richtung Israel abzufeuern. Unklar war zunächst, ob es dabei Verletzte oder Tote gab.

Zuvor war bei Feuergefechten an der libanesisch-israelischen Grenze laut der UN-Mission Unifil ein Mensch im Libanon ums Leben gekommen. Israels Armee sei der Bitte nachgekommen, das Feuer während einer Rettungsaktion mehrerer "gestrandeter" Personen im Grenzgebiet einzustellen. Ein Mensch sei jedoch getötet worden.

Die Bundesrepublik bietet nach Ansicht des Zentralrats der Juden den im Land lebenden jüdischen Menschen der jüngsten Vorfälle nach der Eskalation im Nahost-Konflikt ausreichend Schutz. Präsident Josef Schuster sagte: "Deutschland ist ein sicheres Land für Juden. Dabei bleibe ich", sagte Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Sicherheitsbehörden tun in meinen Augen alles dafür, dass sich das nicht ändert."

Schuster sagte, dass auch die Justiz inzwischen härter durchgreife. "Ich erkenne eine Tendenz zur Besserung in den Justizbehörden. Es wird etwas energischer bei antisemitischen Vorfällen vorgegangen, auch was das Strafmaß angeht." Er fügte hinzu: "Aber eine Sehschwäche auf dem rechten, beziehungsweise antisemitischen, Auge hat die Justiz immer noch."

