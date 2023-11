liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Kabinett will offenbar Geisel-Angehörige treffen ++ Stand: 20.11.2023 04:17 Uhr

Israels Kriegskabinett will laut einem Medienbericht heute Familien der Hamas-Geiseln treffen. Die 31 aus der Al-Schifa-Klinik evakuierten Frühgeborenen leiden unter schweren Infektionen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Evakuierte Babys kämpfen laut WHO gegen Infektionen

Bericht: Israels Kriegskabinett will Familien der Geiseln treffen

Die 31 frühgeborenen Babys, die aus dem Al-Schifa-Krankenhaus evakuiert wurden, kämpfen laut einer Erklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegen schwere Infektionen. Die Kinder seien mittlerweile in ein Krankenhaus in Rafah gebracht worden. Elf von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, schrieb die WHO.

Ein Arzt der Klinik, Dr. Mohammad Salamah, sagte dem Fernsehsender CNN, die Kinder seien derzeit in einem schwierigen aber stabilen Zustand. Das könne sich aber jederzeit ändern, " insbesondere angesichts der Tatsache, dass uns jederzeit der Strom ausgehen könnte, solange kein Treibstoff nach Gaza gelangt", sagte Salamah.

Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts wollen einem Medienbericht zufolge heute Familienangehörige der Geiseln treffen, die von Terrorgruppen im Gazastreifen festgehalten werden. Wie die Zeitung "The Times of Israel" in der Nacht meldete, ist noch unklar, wie viele Angehörige an dem am Abend erwarteten Treffen teilnehmen werden. Eine Bestätigung für das Treffen gibt es bislang nicht.

Ein Vertreter der militant-islamistischen Terrororganisation Hamas soll einem unbestätigten Medienbericht zufolge eine Kampfpause zur Freilassung von Geiseln für heute angekündigt haben. Im Rahmen einer Vereinbarung über die Freilassung israelischer Geiseln werde angeblich um 11 Uhr Ortszeit eine Kampfpause in Kraft treten, soll ein Hamas-Beamter der jordanischen Zeitung "Al Ghad" gesagt haben, wie die Nachrichtenseite "Ynet" meldete. Ein israelischer Beamter habe den Bericht jedoch dementiert und erklärt, es gebe keine solche Vereinbarung, hieß es.

Der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater der USA, Jon Finer, hatte zuvor am Sonntag im US-Fernsehen erklärt, es gebe noch keine Übereinkunft zur Freilassung der Geiseln, man sei zum jetzigen Zeitpunkt aber näher an einer Einigung, "als wir es vielleicht jemals waren, seit diese Verhandlungen vor Wochen begonnen haben".

Französische Künstler unterschiedlicher Herkunft haben gestern in Paris einen Schweigemarsch für Frieden zwischen Israel und den Palästinensern angeführt. Tausende Teilnehmer der Kundgebung mit Persönlichkeiten wie den Schauspielerinnen Isabelle Adjani und Emmanuelle Beart marschierten vom Institut der Arabischen Welt zum Museum für Kunst und Geschichte des Judentums nahe der Seine. "Wir haben heute einen blauen Himmel über unseren Köpfen und in Israel, in Palästina, haben sie Bomben, sie haben Kriegen. Wir machen die Lage nicht besser, indem wir uns für eine Seite entscheiden oder eine Seite die andere mit Hass übergießt", mahnte die Schauspielerin Nadia Farès. Der Schweigemarsch werde "hoffentlich die Kakophonie ausgleichen, die wir auf der ganzen Welt haben."

Angeführt wurde der Schweigemarsch von Schauspielern und Künstlern.

Israels Armee hat weitere Details zu einem Tunnel unter der Al-Schifa-Klinik im Gazastreifen veröffentlicht. Frankreichs Präsident Macron ruft Israel zum Schutz von Zivilisten im Gazastreifen auf. Die Entwicklungen vom Sonntag zum Nachlesen.