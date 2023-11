liveblog Krieg im Nahen Osten ++ WHO plant Rettung von Patienten aus Al-Schifa-Klinik ++ Stand: 19.11.2023 04:37 Uhr

Angesichts der humanitären Lage in der Al-Schifa-Klinik in Gaza, fordert die WHO eine rasche Evakuierung von Patienten und Personal. Das Weiße Haus dementiert Berichte über eine Einigung auf eine vorläufige Feuerpause. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die US-Regierung hat einen Bericht der "Washington Post" über eine vorläufige Einigung auf eine Feuerpause zwischen Israel und der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas dementiert. "Wir haben noch keine Einigung erzielt, aber wir arbeiten weiter hart daran, eine Einigung zu erzielen", erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, Adrienne Watson, auf X, vormals Twitter.

Die "Washington Post" hatte zuvor unter Berufung auf Insider über eine unter Vermittlung der USA zustande gekommene Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas berichtet. Diese sieht demnach eine fünftägige Feuerpause im Gegenzug für die Befreiung von Geiseln vor. Der Zeitung zufolge könnte die Freilassung der Geiseln bereits in den nächsten Tagen beginnen, sofern es keine Probleme in letzter Minute gebe. Die Einstellung der Kampfhandlungen soll demnach auch ermöglichen, dass deutlich mehr humanitäre Hilfe - einschließlich Treibstoff - von Ägypten in den Gazastreifen gelangen kann. Der Entwurf des Abkommens sei in wochenlangen Gesprächen in der katarischen Hauptstadt Doha zwischen Israel, den USA und der Hamas ausgearbeitet worden. Israel äußerte sich bislang nicht zu dem Bericht.

Bei einem Angriff auf einen Konvoi der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" ist der Organisation zufolge ein Mensch getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Bei dem Toten handele es sich um einen Angehörigen eines Mitarbeiters von Ärzte ohne Grenzen, teilte die Organisation auf ihrer Webseite mit.

Der Konvoi habe versucht, 137 Menschen in Sicherheit zu bringen, die seit einer Woche nahe dem Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen ausgeharrt hätten. Zwei Autos des Konvois seien absichtlich angegriffen worden, schreibt die Hilfsorganisation.

"Ärzte ohne Grenzen" verurteilte den Vorfall und forderte erneut einen sofortigen Waffenstillstand. Nur so könnten eingeschlossene Zivilisten fliehen. Die Organisation machte keine Angaben dazu, wer für den Vorfall verantwortlich ist.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) arbeitet laut eigenen Angaben unter Hochdruck an einem Plan zur Rettung der verbliebenen Patientinnen und Patienten aus dem Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen. Mitarbeiter hätten das Krankenhaus am Samstag aufgesucht und eine desolate Lage vorgefunden, schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf dem Kurznachrichtenportal X, ehemals Twitter. Es gebe dort kein Wasser, keinen Strom und keine Nahrungsmittel mehr und kaum noch medizinischen Bedarf.

In einer nach dem Besuch veröffentlichten Erklärung, spricht die WHO von einer verzeeifelten Lage in der Klinik. Das Krankenhaus sei eine "Todeszone". 291 Patienten und 25 medizinische Mitarbeiter befinden sich demnach derzeit noch im Al-Schifa-Krankenhaus.

Die WHO arbeite mit Partnern daran und verlange Unterstützung für diesen Plan. "Die derzeitige Situation ist unerträglich und nicht zu rechtfertigen", schrieb er. "Feuerpause. JETZT", fügte er hinzu.

