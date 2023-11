Armeesprecher Daniel Hagari

Wir sind in dieser Frage jedenfalls nicht der Flaschenhals. Mit Blick auf die Kontrollen und Anzahl der Lastwagen überprüfen wir viel mehr als das, was an Wasser, Medikamenten und Lebensmitteln nach Gaza gelangen kann. An uns liegt es nicht. Aber klar ist: Treibstoff gelangt nicht nach Gaza.