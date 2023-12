liveblog Krieg in Nahost ++ Angehörige von Geiseln treffen Netanyahu ++ Stand: 05.12.2023 01:48 Uhr

Angehörige der Hamas-Geiseln treffen heute Israels Premier Netanyahu. Israelischen Offiziere zufolge kommen derzeit auf jeden getöteten Hamas-Kämpfer zwei getötete Zivilisten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Angehörige der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln der Hamas werden heute nach eigenen Angaben mit Israels Ministerpräsident Netanyahu zusammentreffen. Sie wollten eine Zusicherung vom Regierungschef, dass er das Schicksal ihrer verschleppten Verwandten bei der Militäroperation gegen die Hamas berücksichtige, erklärten die Familien. Sie warfen Netanyahu und Mitgliedern seiner Regierung zudem vor, ihren Forderungen nach einem Treffen tagelang ausgewichen zu sein. Nun soll es am heutigen Dienstag ein Gespräch geben.

Beim Militäreinsatz gegen die Hamas im Gazastreifen sind nach Angaben zweier hochrangiger israelischer Offiziere für jeden getöteten Hamas-Kämpfer zwei Zivilisten getötet worden. Dieses Verhältnis sei "nicht gut", die Ausnutzung von Zivilisten als menschliche Schutzschilde sei aber Teil der "grundlegenden Strategie" der Hamas, sagte einer der beiden Militärvertreter, die nicht namentlich genannt werden wollten, in einem Gespräch mit Journalisten.

Es sei zu hoffen, dass sich die Anzahl der getöteten Zivilisten im Verhältnis zu getöteten Kämpfern im weiteren Verlauf der Kämpfe im Gazastreifen "erheblich" verbessere, sagte ein Offizier weiter. Auf Informationen angesprochen, denen zufolge 5000 Hamas-Kämpfer getötet worden seien, erklärte einer der Offiziere, diese Zahl sei "mehr oder weniger exakt".

Fünf Tage vor dem Angriff der Hamas ist laut einem US-Bericht an Börsen auf sinkende Kurse israelischer Aktien gewettet worden. Die Telekommunikation in Nord-Gaza und in Gaza-Stadt ist laut Anbieter erneut ausgefallen. Die Entwicklungen im Liveblog.