liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Israel: Hamas im Norden noch nicht besiegt ++ Stand: 04.12.2023 09:10 Uhr

Israels Armee meldet Fortschritte beim Kampf gegen die Hamas im Norden des Gazastreifens - besiegt sei sie aber noch nicht. Im Süden des Gazastreifens verschärft sich die Situation für die Bevölkerung. Die Entwicklungen im Liveblog.

Israel setzt Einsatz gegen die Hamas im Norden fort

Roth: Dauerhafte Pufferzone für Gaza wäre nicht nachhaltig

Das israelische Militär fordert über den Kurznachrichtendienst X zur Evakuierung von etwa 20 Gebieten oder Straßenabschnitten im Gazastreifen auf. Es veröffentlicht eine Karte mit Pfeilen, die Richtung Süden zeigen und so signalisieren, wohin sich die Bewohner begeben sollen. Israel weist auf diese Weise für die Zivilbevölkerung sogenannte sichere Bereiche aus.

Gaza-Bewohner und Vertreter der Vereinten Nationen haben jedoch erklärt, dass es schwierig ist, den Anweisungen nachzukommen wegen Problemen bei den Internetverbindungen und der Stromversorgung.

Das israelische Militär verzeichnet nach eigenen Angaben bislang 76 Tote in den eigenen Reihen, die bei Bodeneinsätzen im Gazastreifen umgekommen sind. Israel greift das Küstengebiet aus der Luft, vom Meer und zu Boden an.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden seitdem inzwischen mehr als 15.500 Menschen getötet. Auch diesen Montag wurden von palästinensischer Seite bereits mehrere Tote gemeldet.

Israels Bodentruppen stoßen nun im Süden des Gazastreifens vor, doch der seit Wochen andauernde Einsatz gegen die islamistische Hamas im Norden ist noch nicht beendet. "Wir haben sie im Norden noch nicht vollständig militärisch besiegt, aber wir haben gute Fortschritte gemacht", erklärte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus dem US-Sender CNN.

Man habe von Anfang gesagt, dass der Kampf gegen die Hamas nicht leicht werde und Zeit benötige. Man habe es mit einem Feind zu tun, "der kein Problem damit hat, Zivilisten für seine militärische Sache zu opfern", so Conricus.

Graue Flächen: Bebaute Flächen im Gazastreifen. Schraffur: Israelische Armee

Nach der Ausweitung der Bodenoffensive Israels auch auf den Süden des Gazastreifens verschärft sich die Situation für die Zivilbevölkerung in dem Gebiet. "Es ist unglaublich gefährlich geworden für die Menschen", berichtet ARD-Korrespondent Björn Dake im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Die Menschen würden zwar mit Flugblättern von der israelischen Armee aufgefordert, Schutz zu suchen. Viele wüssten aber gar nicht mehr, wohin sie noch fliehen sollten. "Viele Menschen sind da sehr verzweifelt. Sie haben teilweise Schutz gesucht auch in den Schulen der Vereinten Nationen", so Dake. Aber auch diese seien völlig überfüllt und es herrschten katastrophale sanitäre Bedingungen.

Bei einem US-Luftangriff im Nordirak sind nach irakischen Angaben mehrere Kämpfer getötet worden. Fünf Mitglieder des Islamischen Widerstands im Irak seien dabei ums Leben gekommen, teilte die Dachorganisation mehrerer bewaffneter irakischer Gruppen mit engen Verbindungen zur Regierung in Teheran mit. Die Gruppe hatte sich zuvor zu mehreren Anschlägen auf US-Truppen bekannt. Nach Angaben aus irakischen Sicherheitskreisen wollten die Militanten die US-Truppen im Land mit Sprengsätzen angreifen.

Bewaffnete irakische Gruppen haben wegen der US-Unterstützung für Israel bei der Bombardierung des Gazastreifens seit dem 17. Oktober mehr als 70 solcher Angriffe auf US-Streitkräfte gemeldet. Ein US-Militärvertreter bestätigt einen "Selbstverteidigungsangriff gegen eine unmittelbare Bedrohung", der einem Drohnenstützpunkt in der Nähe von Kirkuk gegolten habe.

Während Israels Armee ihre Einsätze am Boden auf den gesamten Gazastreifen ausgeweitet hat, gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Entschärfung des Konflikts weiter. US-Vizepräsidentin Kamala Harris sprach auf ihrem Rückflug von der Klimakonferenz in Dubai mit Israels Staatspräsidenten Isaac Herzog sowie mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, über die Lage in Gaza, wie das Weiße Haus mitteilte.

Außenminister Antony Blinken habe zudem mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, über "die laufenden Bemühungen, die sichere Rückkehr aller verbleibenden Geiseln zu ermöglichen und die Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu erhöhen", gesprochen.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), bezeichnet den Vorstoß Israels zur Einrichtung einer Pufferzone zum Gazastreifen als allenfalls vorübergehende Lösung. "Die israelische Regierung steht in der Pflicht, ihr Sicherheitsversprechen gegenüber der eigenen Bevölkerung glaubwürdig zu erneuern", sagte Roth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Neben der Zerstörung der Terrorinfrastruktur von Hamas könnte dazu auch eine zeitlich befristete Pufferzone zwischen israelischem Staatsterritorium und dem Gaza-Streifen beitragen."

Eine dauerhafte Pufferzone allerdings sei problematisch. Sie würde "faktisch dazu führen, dass entweder israelische Siedlungen und Kibbuze in unmittelbarer Grenznähe unbewohnbar werden oder das eh schon kleine Gebiet des Gazastreifens noch weiter schrumpft", sagt Roth. "Beides wäre keine nachhaltige Lösung." 250.000 vertriebene Israelis müssten die Chance haben, wieder in ihre Heimatorte zurückzukehren. Ebenso müsse die territoriale Integrität von Gaza gewahrt bleiben.

Das israelische Militär ist inzwischen auch mit Bodentruppen im Süden des Gazastreifens. Die Hisbollah beschießt Armeefahrzeuge im Norden Israels.