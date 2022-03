Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet mit mehr Intensivpatienten. Die DFB-Elf spielt am Abend erstmals seit 2020 wieder vor vollbesetzten Rängen. Die Entwicklungen im Liveblog.

DFB-Elf spielt erstmals wieder in vollem Stadion

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann das WM-Jahr gegen Israel in einem voll besetzten Stadion eröffnen. Alle 25.600 Karten für das Länderspiel am Abend in Sinsheim konnte der DFB verkaufen. Es ist das erste Heimspiel der Nationalelf vor vollen Rängen seit dem Beginn der Corona-Pandemie 2020.