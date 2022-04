Das RKI hat am Morgen 162.790 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 1087,2. Die USA ordnen den Abzug des nicht notwendigen diplomatischen Personals aus Shanghai an. Alle Entwicklungen im Liveblog.

USA ordnen Abzug des nicht notwendigen diplomatischen Personals aus Shanghai an

Die USA haben wegen der Corona-Maßnahmen in Shanghai den Abzug aller nicht notwendiger Konsulatsmitarbeiter dort angeordnet. Ein Sprecher der US-Botschaft in China erklärte am Dienstag, das US-Außenministerium habe die Ausreise der Mitarbeiter aufgrund des "anhaltenden Covid-19-Ausbruchs" angeordnet. US-Diplomaten hätten zudem chinesischen Vertretern gegenüber "Bedenken über die Sicherheit und das Wohlergehen von US-Bürgern" angesprochen. Vergangene Woche hatte das Außenministerium den Mitarbeitern und ihren Familien bereits die freiwillige Ausreise genehmigt.