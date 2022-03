Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet mehr als 300.000 Neuinfektionen ++ Stand: 24.03.2022 04:13 Uhr

Das Robert Koch-Institut hat mehr als 300.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die Gewerkschaft ver.di fordert weiterhin eine Maskenpflicht im Handel. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI: Inzidenz steigt weiter auf 1752,0 Das Robert Koch-Institut (RKI) hat mehr als 300.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesundheitsämter in Deutschland verzeichneten demnach 318.387 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Das sind 23.456 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 294.931 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1752,0 von 1734,2, am Vortag. Sie gibt an, wie viele Menschen je 100.000 sich innerhalb einer Woche nachweislich mit dem Virus angesteckt haben. Weitere 300 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 127.822.

Lauterbach plant wohl Anhebung der Krankenkassenbeiträge Um die Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenkassen zu schließen, plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wohl unter anderem eine Anhebung der Beiträge. "Wir müssen an vier Stellschrauben drehen: Effizienzreserven im Gesundheitssystem heben, Reserven bei den Krankenkassen nutzen, zusätzliche Bundeszuschüsse gewähren, und die Beiträge anheben", sagte Lauterbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Um welchen Prozentsatz die Beiträge steigen sollen, wollte er aber noch nicht sagen. Nach Angaben des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) fehlen den Kassen für nächstes Jahr 17 Milliarden Euro. Kassen und Opposition fordern rasch Klarheit, woher das Geld kommen soll, doch der Gesundheitsminister mahnte zur Geduld: "Ich werde rechtzeitig einen wohl überlegten Gesetzentwurf vorlegen", sagte Lauterbach. Auf einen Termin vor der Sommerpause wollte sich Lauterbach nicht festlegen. Unterdessen deutete Lauterbach weiter an, dass Corona-Tests - sogenannte Bürger-Tests - auch über den Mai hinaus kostenlos bleiben könnten: "Wenn es die Corona-Lage erfordert, werden die Bürgertests auch über den 31. Mai hinaus zur Verfügung stehen. Wir entscheiden nach Situation", sagte der Minister. "Die Tests bleiben ein wertvolles Instrument."

Ver.di fordert Beibehaltung der Maskenpflicht im Handel Die Gewerkschaft ver.di spricht sich gegen eine Aufhebung der Maskenpflicht im Handel aus. "Wir sehen die Aufhebung der Maskenpflicht in der jetzigen Lage angesichts der hohen Infektionszahlen kritisch, vor allem für alles was sich im öffentlichen Raum abspielt, also auch für den Handel", sagt ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gehe nicht nur um den Umsatz. Der Schutz der Kundinnen und Kunden und der Beschäftigten sei am wichtigsten. Die Beschäftigten hätten zwei Jahre lang in der Pandemie den Laden buchstäblich am Laufen gehalten und hätten das Recht geschützt zu werden und gut und gesund durch die Pandemie zu kommen. Pandemie in den Niederlanden Regierung kassiert Maskenpflicht ein Die Niederlande schaffen trotz hoher Inzidenz die letzten Corona-Auflagen ab.

Gewerkschaften: Schulen wegen Ausfällen am Limit Bildungsgewerkschaften warnen davor, dass die Schulen angesichts der Corona-Pandemie und des zurzeit hohen Infektionsgeschehens an ihre Belastungsgrenze kommen. "Der Corona-bedingte Ausfall von Lehrkräften trifft die Schulen aktuell heftig", sagte Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die Zahl der Krankmeldungen wird in den nächsten Wochen weiter steigen, weil die Corona-Schutzmaßnahmen weitestgehend fallen sollen beziehungsweise bereits einkassiert worden sind", warnte sie. Dies sei eine falsche Entscheidung der Politik. Bensinger-Stolze appellierte an alle politisch Verantwortlichen, an der Maskenpflicht ebenso wie an Hygiene- und Testkonzepten festzuhalten, "damit die Situation nicht aus dem Ruder läuft". Und weiter sagte sie: "Die Lehrkräfte arbeiten bereits jetzt am Limit." Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, sagte dem RND: "Die Dynamik der Omikronvariante sorgt in den Schulen für ein immer dramatischeres Infektionsgeschehen und vermehrte Ausfälle von Lehrkräften durch eigene Infektionen und Quarantäne." Das verstärke den Teufelskreis, dass die verbliebenen Lehrkräfte, die nicht krank seien, immer stärker belastet würden.