Die frühere US-Außenministerin und einstige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Viele kleine Unternehmen sind laut einer Studie mit den Corona-Hilfen unzufrieden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Krankenhäuser in NRW verschieben Operationen

Viele Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen müssen immer öfter planbare Operationen verschieben. "Die begrenzten Personalkapazitäten lassen vielfach einen Regelbetrieb nicht zu", sagte Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), der "Rheinischen Post". "Momentan ist die Personalsituation überaus angespannt, weil vermehrt Mitarbeiter durch eine eigene Corona-Infektion ausfallen oder weil sie sich um infizierte Kinder kümmern müssen." In einigen Regionen des Landes fielen mehr als 20 Prozent der Beschäftigten in den Kliniken aus, so Blum. Hinzu komme die steigende Zahl an Corona-Patienten.