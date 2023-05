liveblog Bürgerschaftswahl Bremen 2023 ++ CDU- Spitzenkandidat Imhoff ist "stolz" ++ Stand: 14.05.2023 18:43 Uhr

Bremens CDU-Spitzenkandidat Imhoff hat sich zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl gezeigt. SPD-Generalsekretär Kühnert ist "sau-stolz" auf die SPD in Bremen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Kühnert: "Sau-stolz auf die SPD in Bremen"

18-Uhr-Prognose: SPD stärkste Partei

Wahlbeteiligung am Nachmittag schlechter als 2019

Bremens CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff hat sich zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl gezeigt. "Ich bin stolz auf unsere Partei, auf uns", sagte Imhoff. "Wir haben den Wahlkampf gerockt." Die CDU habe im Wahlkampf alles gegeben und sei "toll".

Der Bundesparteivorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, hat das Wahlergebnis der Bremer Linken begrüßt. Er sagte, die Partei habe das Ergebnis "in schwierigen Zeiten" erzielt. "Unsere Ministerinnen Christina Vogt und Claudia Bernhard, die beide hier in der Energiekrise und in der Corona-Krise Verantwortung übernommen haben und dabei immer die sozialen Belange der Bremerinnen und Bremer im Auge gehabt haben, haben hervorragende Arbeit geleistet."

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr hat sich zufrieden über das Abschneiden seiner Partei bei der Wahl im Land Bremen gezeigt. Sie habe geschafft, was sie sich vorgenommen habe: den Wiedereinzug ins Landesparlament, sagte er. Die FDP in Bremen habe genau auf die Inhalte gesetzt, die die Wähler interessiert hätten, etwa bei der Verkehrspolitik und der Schulpolitik.

Generell sei die Lage für die FDP in Stadtstaaten wie Bremen ein bisschen schwieriger. "Das haben wir auch in Berlin gesehen", sagte er - in der Hauptstadt waren die im Bund mitregierenden Freidemokraten vor wenigen Monaten aus dem Landesparlament geflogen. Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte habe als Person sicherlich einen guten Wahlkampf gemacht. "So ist das SPD-Ergebnis zu erklären", sagte Dürr.

Der bisherige und wohl auch künftige Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat nach dem Wahlsieg seiner SPD bei der Bürgerschaftswahl von einem "grandiosen Ergebnis" gesprochen. "Die Nummer eins in Bremen, das sind wir", rief Bovenschulte am seinen Anhängern zu. Die SPD in Bremen sei zurück. In der ARD-Sondersendung zur Bürgerschaftswahl kündigte Bovenschulte an, mit allen demokratischen Parteien sprechen zu wollen.

Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour hat sich enttäuscht vom Ergebnis seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl in Bremen gezeigt. "Für uns ist es natürlich enttäuschend", sagte Nouripour. Das Ergebnis sei "nicht so, wie wir es und gewünscht haben", ergänzte er. "Dementsprechend ist die Enttäuschung groß."

Es müsse jetzt geschaut werden, was die Partei besser machen könne. Die Prognosen nach Schließung der Wahllokale sehen die SPD in Bremen deutlich vor der CDU. Die Grünen würden rund fünf Prozentpunkte verlieren, käme aber noch auf den dritten Platz. Die SPD könnte die bisherige Koalition mit Grünen und Linken fortführen, aber auch eine Regierung mit der CDU bilden.

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas Jung sieht im Scheitern seiner Partei bei der Wahl im Land Bremen keinen Hinweis auf die bundesweite Lage der Partei. Bremen sei für seine Partei schon immer ein schwieriges Pflaster gewesen, sagte Jung. Auf Bundesebene gebe es eine andere Lage, dort lägen CDU/CSU in allen Umfragen weit vor der SPD.

Die CDU hat bei der Wahl ihr Ziel verfehlt und liegt klar hinter der SPD. Gleichwohl sei die rot-rot-grüne Regierungsbilanz in Bremen etwa bei innerer Sicherheit und Armut schlecht. Es dürfe in dem Stadtstaat "auf gar keinen Fall ein Weiter-so geben."

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, hat sich sehr zufrieden über das Ergebnis gezeigt. "Ich bin sau-stolz auf die SPD in Bremen und Bremerhaven", lobte er. Das Wahlziel, stärkste Partei zu werden und weiter zu regieren, sei erreicht worden. Der Wahlsieg sei auch einem "starken Personenbonus" von Bürgermeister Andreas Bovenschulte zu verdanken, er sei "die starke Figur der SPD im Land Bremen". Kandidat Bovenschulte verkörpere, wofür die SPD in Bremen steht - und das schlage sich im Ergebnis wieder.

In Bremen wird die SPD laut Prognose von infratest dimap stärkste Kraft mit 29,5 Prozent und verbessert deutlich das Ergebnis von 2019 (24,9 Prozent). Zweitstärkste Partei wird die CDU mit 25,5 Prozent (2019: 26,7 Prozent) vor den Grünen mit 12,5 Prozent (2019: 17,4 Prozent). Die Linke erreicht 10,5 Prozent (2019: 11,3 Prozent), die FDP verliert auf 5,5 Prozent (2019: 5,9 Prozent). Die BIW erreicht mit 10,5 Prozent ein Rekordergebnis (2019: 2,4 Prozent).

Nachdem bis 14 Uhr die Wahlbeteiligung im Land Bremen bei der Bürgerschaftswahl über der im Jahr 2019 lag, hat sich der Trend nun umgekehrt: Zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale gaben etwas weniger Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen ab als 2019. Um 16 Uhr lag die Beteiligung bei 44,9 Prozent, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Bei der Wahl vor vier Jahren lag der Wert um diese Zeit bei 46,9 Prozent.

Briefwähler sind in den Zahlen noch nicht mit eingerechnet, ihr Anteil ist dieses Jahr besonders hoch. 2019 lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 64,1 Prozent, 2015 bei nur 50,2 Prozent.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und sein CDU-Herausforderer Frank Imhoff gaben bereits am Vormittag ihre Stimmen ab. Bovenschulte will auch nach der Wahl weiter in Bremen regieren. "Glaube, wir haben eine gute Chance anders als 2019 wieder stärkste politische Kraft zu werden und einen klaren Regierungsauftrag zu bekommen", sagte er.

Bremens aktueller Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD gab seine Stimme in der Oberschule am Barkhof ab.

Imhoff hofft weiter auf einen Wechsel in Bremen. "Ich glaube einfach daran, dass die Menschen hier in diesem Land einen Aufbruch wollen", sagte er nach der Stimmabgabe. "Ich glaube, wir schaffen das: Wir werden stärkste Partei."

CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff gab seine Stimme in Bremen-Strom ab.

Seit 77 Jahren regiert in Bremen die SPD - zuletzt mit Grünen und Linkspartei. Die Bremen-Wahl wird vermutlich keine politischen Trends setzen - trotzdem lohnt sich ein Blick an die Weser.