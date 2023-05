Prognose zur Wahl in Bremen SPD gewinnt vor CDU und Grünen, Rekord für BIW Stand: 14.05.2023 18:40 Uhr

Die SPD hat die Wahl in Bremen gewonnen. Die CDU liegt laut ARD-Prognose auf Platz zwei. Die Grünen verlieren demnach deutlich, bleiben aber dritte Kraft. Die BIW erreichen ein Rekordergebnis und liegen gleichauf mit der Linken. Die FDP kommt laut Prognose auf 5,5 Prozent.

Die SPD geht als stärkste politische Kraft aus der Bürgerschaftswahl in Bremen hervor. Der Prognose von infratest dimap zufolge kommen die Sozialdemokraten um Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte auf 29,5 Prozent. Bei ihrem historisch schlechten Ergebnis 2019 waren es 24,9 Prozent.

Bovenschulte dürfte einer der ausschlaggebenden Gründe für den Erfolg sein. Der beliebte Bürgermeister ging mit guten Zustimmungswerten in die Wahl. Parteiübergreifend wird seine Arbeit geschätzt. Mit diesem Amtsbonus kommt die SPD, die im Wahlkampf maßgeblich auf ihren Spitzenkandidaten gesetzt hat, wieder auf Platz eins in Bremen. 2019 war die SPD erstmals nach 73 Jahren nicht stärkste Kraft in Bremen geworden, sondern die CDU. Die Regierung bildeten dann aber SPD, Grüne und Linke, eine in Westdeutschland einmalige Konstellation.

"Die Nummer eins in Bremen, das sind wir", sagte Bovenschulte nach Bekanntgabe der Prognose. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte: "Wir sind saustolz auf die SPD in Bremen und Bremerhaven." Er sieht den Erfolg der SPD unter anderem als Resultat des starken Personenbonus, für den man sich nicht schämen brauche. In der ARD sagte er, Bovenschulte verkörpere, wofür die SPD stehe. Bovenschulte habe über Bremen hinaus wichtige Impulse gesetz, er sei "Teil des sozialen Gewissens" in Deutschland.

CDU auf Platz zwei

Die Christdemokraten müssen sich diesmal wieder mit Platz zwei begnügen. Sie kommen laut Prognose auf 25,5 Prozent - und verliert damit leicht im Vergleich zu 2019 (26,7 Prozent). Der CDU ist es offenbar nicht gelungen, sich als Alternative zur regierenden SPD zu positionieren.

Ihr Spitzenkandidat Frank Imhoff blieb auch im Wahlkampf eher blass. Mit den Themen Bildung, Innere Sicherheit und Verkehr drang die Union offenbar nicht zu den Wählern durch. Spürbarer Rückenwind aus der Bundespartei blieb aus.

Andreas Jung, stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, erklärte das Ergebnis mit der Beliebtheit Bovenschultes. Dennoch sei es ein respektables Ergebnis für die CDU, zumal in der "SPD-Hochburg" Bremen, so Jung in der ARD.

Grüne verlieren deutlich

Die großen Verlierer dieser Wahl sind aller Voraussicht nach aber die Grünen. Der Prognose zufolge kommt die Partei auf 12,5 Prozent, im Vergleich zu 17,4 Prozent im Jahr 2019. Die Gründe dafür dürften zum einen bei der Spitzenkandidatin Maike Schaefer liegen. Die Verkehrssenatorin hatte in Umfragen vergleichsweise geringe Beliebtheitswerte, selbst die Hälfte der Grünen-Anhänger ist mit Schaefer nicht zufrieden. Insgesamt werden die Grünen von den drei Senatsparteien am kritischsten gesehen, nicht zuletzt wegen ihrer Verkehrspolitik.

Gegenwind kam aber auch aus dem Bund, wo die Partei wegen der Heizungspläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck, aber auch wegen der Personalquerelen um Staatssekretär Patrick Graichen unter der Druck steht. Den Bremer Grünen ist es offenbar nicht gelungen, sich von diesem Negativtrend abzukoppeln.

Grünen-Parteichef Omid Nouripour zeigte sich vom Ergebnis der Wahl enttäuscht. Das Ergebnis sei "nicht so, wie wir es und gewünscht haben", ergänzte er. Es müsse jetzt geschaut werden, was die Partei besser machen könne.

Linke erneut zweistellig

Unberührt von den massiven Problemen der Bundespartei scheint dagegen die Bremer Linke zu sein. Mit 10,5 Prozent kann sie sich erneut über ein zweistelliges Ergebnis freuen und verliert aber leicht im Vergleich zu 2019.

Claudia Bernhard (Gesundheit, Frauen, Verbraucherschutz) und Kristina Vogt (Wirtschaft, Arbeit und Europa) sind die derzeitigen Senatorinnen der Partei. Die Linke in Bremen gilt als pragmatisch. Ihre Regierungsarbeit wird weithin positiv bewertet. Auch die Beliebtheit der Spitzenkandidatin Vogt dürfte zum guten Wahlergebnis beigetragen haben.

Parteichef Martin Schirdewan sieht als Grund für den Erfolg seiner Partei klassisch linke Themen. Das Signal aus Bremen sei, dass die Linke als "Gerechtigkeitspartei" weiterhin einen Platz in der deutschen Parteienlandschaft habe.

FDP muss in Bremen zittern, BIW mit Rekordergebnis

Die FDP erreicht laut Prognose landesweit 5,5 Prozent. Es ist noch unklar, ob ihr in den beiden Wahlbereichen Bremen und Bremerhaven, für die jeweils getrennt die Fünf-Prozent-Hürde gilt, der Einzug in die Bürgerschaft gelingt. Sie war angetreten mit dem wenig bekannten Spitzenkandidaten Thore Schäck und setzte auf einen Pro-Autofahrer-Kurs. In der Stadt Bremen liegt die FDP in der Prognose bei 5 Prozent, in Bremerhaven bei 6,5.

FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr zeigte sich erleichtert über den wahrscheinlichen Wiedereinzug seiner Partei in die Bürgerschaft. Die FDP in Bremen habe genau auf die Inhalte gesetzt, die die Wähler interessiert hätten, etwa bei der Verkehrspolitik und der Schulpolitik. Generell sei die Lage für die FDP in Stadtstaaten wie Bremen ein bisschen schwieriger.

Die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) erreicht ein Rekordergebnis. Die prognostizierten 10,5 Prozent dürfte die Partei zu einem guten Teil der Wählerschaft der AfD verdanken, die dieses Jahr nicht zur Wahl zugelassen wurde, weil sie konkurrierende Listen eingereicht hatte.

Die BIW setzte auf die Themen Innere Sicherheit und Zuwanderung. Vor allem in Bremerhaven, wo die Partei traditionell stark ist, fuhr sie laut Prognose mit 21,5 Prozent ein herausragendes Ergebnis ein. Die BIW dürften nun erstmals in Fraktionsstärke in der Bremischen Bürgerschaft vertreten sein.

Endergebnis erst in ein paar Tagen

Die Wahl in Bremen hat einige Besonderheiten. Die Fünf-Prozent-Hürde gilt getrennt für die beiden Wahlbereiche Bremen und Bremerhaven. Von den 87 Sitzen der Bremischen Bürgerschaft werden 72 in der Stadt Bremen gewählt, 15 in Bremerhaven.

Die rund 463.00 Wahlberechtigten durften bis zu fünf Stimmen vergeben. Wegen des komplizierten Wahlsystems ist die Auszählung langwierig. Das vorläufige Ergebnis wird erst in ein paar Tagen erwartet.

Die Wahlbeteiligung liegt laut Prognose bei 57 Prozent und fällt damit geringer aus als die 64,1 Prozent von 2019. Damals fand die Bürgerschaftswahl gleichzeitig zur Europawahl statt.