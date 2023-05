analyse Bürgerschaftswahl 2023 BIW zehrt von Enttäuschung der Bremer Stand: 14.05.2023 18:11 Uhr

Mit der der Bürgerschaftswahl in Bremen fand zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder eine Landtagswahl ohne die AfD statt - zur Freude der Partei "Bürger in Wut". Die Linke glänzt dank ihrer Spitzenkandidatin.

Zum ersten Mal seit fast zehn Jahren findet eine Landtagswahl ohne die AfD statt. Aber ihre Wählerinnen und Wähler haben für ihren Protest eine neue Adresse gefunden: Das zweistellige Ergebnis der Bürger in Wut (BIW) beruht überwiegend auf Wählerströmen von der AfD.

Enttäuschung als Motiv

Auch wenn die Partei selbst Wert darauf legt, konservativ aber nicht radikal zu sein, und sich deutlich von der AfD abgrenzen will, bedient sie dasselbe Publikum - eine Wählerschaft, die Stimmen mehrheitlich nicht aus Überzeugung für bestimmte politische Angebote abgibt, sondern aus Enttäuschung über die anderen Parteien. In der Wahltagsbefragung von Infratest dimap erklären zwei Drittel der BIW-Wählerinnen und -Wähler, dass die Enttäuschung ihr Motiv sei.

Linke konnte Wahlergebnis fast halten

Bemerkenswert ist auch, dass die Linke nach ihrer ersten Beteiligung an einer Landesregierung in Westdeutschland ihr Wahlergebnis von vor vier Jahren fast halten konnte. Und dies, obwohl die Bundespartei zerstritten und ohne Profil ist.

Die Partei verdankt das Ergebnis ihrer Spitzenkandidatin und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt. Für ein Viertel der Linken-Wählerinnen und -Wähler war ihre Person der Hauptgrund, die Partei zu unterstützen. Fast die Hälfte der Bremerinnen und Bremer fände es gut, wenn die Linke an der Regierung beteiligt bleibt.

Anderes Wahlprozedere in Bremen

Während wir bei Landtagswahlen üblicherweise ab etwa 18:15 Uhr erste Hochrechnungen erwarten können, dauert das Prozedere in Bremen länger.

Die 24-seitigen Wahlhefte, in denen man seine fünf Stimmen beliebig über Parteien und Personen verteilen kann, werden jeweils in Bremen und Bremerhaven in Auszählungszentren gesammelt. Erste Trends aus diesen Auszählungen, die dann Basis für eine Hochrechnung sind, erwartet Infratest dimap erst deutlich nach 20 Uhr.