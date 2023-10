faktenfinder Friedensnobelpreis für Mohammadi Sie ist bereit, einen hohen Preis zu zahlen Stand: 06.10.2023 21:46 Uhr

Für ihr Engagement für Menschen- und Frauenrechte bezahlt Narges Mohammadi mit dem Verlust ihrer Familie und ihrer Freiheit. Ihr Nobelpreis sollte dazu beitragen, dass dieser Kampf morgen nicht schon wieder vergessen ist.

Wie viel wären Sie bereit zu opfern, im Kampf für Gerechtigkeit? Sie verlieren Ihren Job. Sie verlieren ihre Freiheit, müssen ins Gefängnis. Sie verlieren ihre Familie - denn die ist in ihrer Nähe nicht mehr sicher. Narges Mohammadi ist dazu bereit.

Sie kämpft für fundamentale Menschen- und Frauenrechte - und gegen die Todesstrafe. Als Korrespondentin im Iran trifft man oft Frauen, die ein hohes persönliches Risiko eingehen, zum Beispiel indem sie auf die Straße gehen, um gegen das Regime zu protestieren. Viele von ihnen sagen, ihr Vorbild ist Narges Mohammadi.

Viele Jahre in Haft

Genau deshalb sitzt sie auch im Gefängnis. Denn das Regime in Teheran hat große Angst vor ihr. Ihr Name ist im ganzen Land bekannt. Denn immer wenn Narges Mohammadi nicht im Gefängnis ist, besucht sie Familien, die Opfer des Regimes wurden, Kinder verloren haben - während sie ihre eigenen seit fast zehn Jahren nicht mehr sehen konnte. All das rechnen ihr die Menschen im Iran hoch an.

Und auch wenn sie im Gefängnis sitzt - und das tut sie oft - schreibt sie in Briefen über Folter und sexuelle Gewalt an Gefangenen. Dass ihr Kampf nun durch den Friedensnobelpreis anerkannt wird, genau 20 Jahre, nachdem ihre Landsfrau und ihr eigenes Vorbild Shirin Ebadi diesen Preis bekam, ein Jahr nachdem der Slogan "Zan, Zendegi, Azadi - Frau, Leben, Freiheit" begann durch die Straßen des Irans zu hallen, das ist ein historischer Tag für die Frauenrechtsbewegung im Iran. Im Netz schreiben Iranerinnen aber auch: Hoffentlich ist unser Kampf morgen nicht wieder vergessen.

Als Narges Mohammadi ein kleines Mädchen war, soll ihre Mutter sie gewarnt haben: "Werde niemals politisch, der Preis, das System in diesem Land zu bekämpfen, ist viel zu hoch." Narges Mohammadi ist bereit, diesen Preis zu zahlen.