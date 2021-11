Appell von Spahn und Wieler "Lage so ernst wie nie"

Avatar Meinung zu unserer Truman Welt 26.11.2021 • 11:31 Uhr

Nein, wie kann das denn kommen? Weshalb wird sich seit Wochen geziert, die Testpflicht für alle wieder einzuführen, weshalb geschieht das nicht? Diese Regel hat uns im Frühjahr binnen weniger Wochen aus der 3. Welle geführt! Was spricht medizinisch dagegen? Das erklärt niemand mit einer faktischen Begründung. Nein, es wird gezaudert und gezögert die 2G Plus Regel einzuführen. Weshalb eigentlich 2G Plus und nicht 3G ? Was ist die medizinische faktische Begründung dafür? Meine Antwort: weil es keine gibt! Es sind ausschließlich politische Ziele, die mit der Hartnäckigkeit verfolgt werden, wie das Narrativ weiterhin erzählt wird, das ist die Schuld der Ungeimpften. Bloß, es landen immer mehr Geimpfte im Krankenhaus. Wie lange soll diese Erzählung mit den Ungeimpften noch funktionieren? By the way, gestern in den Nachrichten: 86% der mittlerweile über 100.000 gezählten Covid-19 Verstorbenen waren über 70 Jahre alt. 33 Tote unter 20 Jahre alt! Was sagt das der Politik? Alle(s) impfen !?!