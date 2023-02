Straßenkarneval begonnen Es geht wieder los Stand: 16.02.2023 12:56 Uhr

Pünktlich um 11 Uhr 11 hat in den Hochburgen des närrischen Frohsinns der diesjährige Straßenkarneval begonnen: Es wird wieder geschunkelt, gesungen und gebützt - und das ganz ohne Corona-Auflagen.

In den Karnevalshochburgen hat am Vormittag der Straßenkarneval begonnen. Pünktlich um 11 Uhr 11 nahm das närrische Treiben seinen Lauf. In Köln ließ das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau die Jecken los. In Düsseldorf stürmten die Möhnen das Rathaus. In Bonn griffen die Waschweiber an. Diese Tradition geht auf eine frühe Frauenbewegung zurück: Die Beueler Wäscherinnen wehrten sich im 19. Jahrhundert gegen das Patriarchat, die Dominanz der Männer und die damit verbundene Ausbeutung der Frauen.

Feiern ohne Corona-Auflagen

Erstmals seit drei Jahren können die Karnevalisten wieder ohne Corona-Einschränkungen feiern. 2020 war der Karneval noch knapp vor den ersten weitreichenden Lockdown-Maßnahmen über die Bühne gegangen, hatte allerdings auch selbst zur Verbreitung des Virus beigetragen. Im Folgejahr 2021 fiel der Karneval komplett aus. 2022 fand Weiberfastnacht unter 2G-plus-Bedingungen statt. Diese Einschränkungen fallen nun weg.

Vor allem in Köln werden viele Zehntausende Feiernde von auswärts erwartet. Die Polizei ist dort mit mehr als 2000 Beamten im Einsatz. Besonders das Studentenviertel rund um die Zülpicher Straße gilt mit seinen vielen Bars und Kneipen als Hotspot für junge Leute. Die Stadt Köln hat unter anderem 550 Mobiltoiletten, 140 Urinale, 20 Urinalrinnen und elf Toilettenwagen aufgestellt. Ordnungsamtchefin Athene Hammerich drohte vor einigen Tagen: "Wildes Urinieren wird der Ordnungsdienst konsequent ahnden." Das Verwarngeld betrage bis zu 200 Euro. Der Andrang könnte eventuell ein wenig dadurch abgebremst werden, dass das Wetter teils ungemütlich ist.

Reul kündigt konsequentes Vorgehen gegen Randalierer an

NRW-Innenminister Herbert Reul kündigte an, dass die Polizei gegen Belästigungen und Übergriffe konsequent vorgehen werde: Er gehe davon aus, dass Karneval in diesem Jahr besonders werde: Krieg, Inflation und Geldsorgen würden viele Menschen belasten. "Umso wichtiger finde ich, dass es diese Tage gibt, an denen man mal für einige Stunden abschalten und die Sorgen beiseitelegen kann", sagte Reul dem "Stadt-Anzeiger".

Auch in Rheinland-Pfalz übernahmen die Narren in vielen Städten das Kommando. In Mainz versammelten sich zahlreiche Feiernde bei leicht nebeligem Wetter. Auf dem Schillerplatz der Landeshauptstadt feierten laut Polizei mehrere tausend Menschen den Start in die Hochphase des Karnevals.

Schlipse würden aber kaum noch abgeschnitten, sagte die Vorsitzende des Möhnen-Clubs in Mülheim-Kärlich nördlich von Koblenz, Kornelia Punstein: "Dieser Brauch geht leider verloren. Welcher Mann trägt heute noch Schlips?"

In Baden-Württemberg begann die schwäbisch-alemannische Fastnacht. In Konstanz zogen am frühen Morgen die "Blätzlebuebe" durch die Gassen, um die Anwohner zu wecken. In vielen Gemeinden wurden Schüler aus dem Unterricht befreit und Rathäuser gestürmt. Die Bürgermeister mussten symbolisch ihre Schlüssel herausrücken - bis Aschermittwoch haben die Narren das Sagen.

Vergangenes Jahr war Weiberfastnacht auf den Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine gefallen. Es war der 24. Februar. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte damals erklärt, ihr sei nicht nach Feiern zumute, aber weder sie noch die Vereine könnten und wollten den Karneval absagen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte: "Krieg und Karneval in Europa passen nicht zusammen." Statt des Kölner Rosenmontagszugs gab es eine Friedensdemo mit einer Viertelmillion Teilnehmer.