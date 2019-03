Die Fraktionschefin der Linkspartei, Wagenknecht, kandidiert im Herbst nicht mehr für das Amt. Erst am Wochenende hatte sie sich aus der Spitze der "Aufstehen"-Bewegung zurückgezogen.

Die Fraktionschefin der Linkspartei, Sahra Wagenknecht, kandidiert im Herbst nicht erneut für das Amt. Die 49-Jährige gab gesundheitliche Gründe für ihren Schritt an.

Wagenknecht führt die Fraktion seit Oktober 2015. Ende vergangenen Jahres stand sie wegen ihres Engagements für die Sammlungsbewegung "Aufstehen" auch in der eigenen Fraktion heftig in der Kritik. Zuletzt hatte Wagenknecht wegen einer nicht näher genannten Krankheit zwei Monate lang pausiert und deshalb auch beim Linken-Parteitag in Bonn gefehlt. Inzwischen gehe es ihr wieder gut, teilte sie der Fraktion mit.

Krankheit hat Grenzen aufgezeigt

Allerdings habe ihr die lange Krankheit Grenzen aufgezeigt, die sie in Zukunft nicht mehr überschreiten wolle. Auslöser seien Stress und Überlastung gewesen. Bis zum Herbst, wenn turnusmäßig die Neuwahl des Fraktionsvorstands ansteht, will sie ihre Aufgaben trotzdem weiter wahrnehmen. Danach bleibe sie selbstverständlich politisch aktiv und werde sich weiter für ihre Überzeugungen und sozialen Ziele engagieren.

Wagenknecht hatte sich erst am Wochenende aus der Spitze der von ihr initiierten Bewegung "Aufstehen" zurückgezogen. Sie hatte die Bewegung zusammen mit ihrem Ehemann Oskar Lafontaine gegründet, um linke Wähler zu erreichen, die sich von den klassischen Parteien abgewendet haben.

Dieses Engagement hatte in der Fraktion für viel Streit gesorgt und auch den Zwist zwischen Wagenknecht und Parteichefin Katja Kipping verschärft. Viele Linke waren zuletzt auch unzufrieden mit Wagenknechts Alleingängen in der Flüchtlingspolitik.

Wagenknecht wurde 2011 zur Stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion gewählt. Im Jahr 2015 übernahm sie gemeinsam mit Dietmar Bartsch den Fraktionsvorsitz.