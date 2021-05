Kehrtwende des BfR Vitamin D doch nützlich bei Covid-19

Hilft Vitamin D bei Corona? Das Bundesinstitut für Risikobewertung hatte diese Frage stets verneint. Doch nun macht die Behörde eine vorsichtige, aber bemerkenswerte Kehrtwende.

Von Bernd Reiser, NDR

"Es gibt Hinweise darauf, dass ein unzureichender Vitamin D-Serumspiegel mit einem erhöhten Risiko für akute Atemwegsinfekte einhergeht. Dazu gehört auch die Covid-19-Erkrankung", heißt es in der Mitteilung 015/2021 des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) vom 14. Mai. Zuvor hatte das Institut monatelang einen solchen Zusammenhang bestritten. Vielleicht ergänzt das BfR deshalb, "...für die die Datenlage aktuell noch unsicher ist." Andere Wissenschaftler sehen das deutlich anders. Dennoch ist die Kehrtwende zwar zögerlich, aber doch bemerkenswert.

Vorsichtig nähern sich die deutschen Risikoforscher den internationalen Erkenntnissen an. "Einige Beobachtungsstudien und Interventionsstudien weisen darauf hin, dass sich die Einnahme von Vitamin D-Präparaten positiv auf den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung auswirken kann." Eine fast schon revolutionäre Aussage für eine deutsche Behörde während der Corona-Pandemie.

Irische Wissenschaftler setzen auf Vitamin D

Führende irische Wissenschaftler hatten bereits Anfang April ihre Regierung unmissverständlich zum Handeln aufgerufen: Alle Erwachsenen in Irland sollten Vitamin-D-Präparate zu sich nehmen. Und zwar explizit auch, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, sei bei einem Vitamin-D-Mangel erhöht. Immerhin sei ein Großteil der irischen Bevölkerung in der kalten Jahreszeit bis ins Frühjahr hinein zumindest unterversorgt.

Die Mitglieder des "Joint Committee on Health" lassen keinen Zweifel daran, dass sie Vitamin D für einen bedeutenden Faktor bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie halten. Sie gehen nicht nur davon aus, dass eine tägliche Supplementierung von Vitamin D das Risiko von respiratorischen Erkrankungen signifikant verringert. Sie sehen die Ergebnisse verschiedener internationaler Studien als starke Belege für einen kausalen Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Status und einem erhöhten Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung.

BfR verweist auf unzureichende Studienlage

Ganz so weit möchte sich das BfR nicht aus dem Fenster lehnen und weist im weiteren Verlauf seiner Mitteilung darauf hin, dass es - wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) - die Studienlage weiterhin für unzureichend halte, um eine Ursache-Wirkungs-Beziehung abzuleiten. Auch weist man darauf hin, dass ein Nutzen von Vitamin-D-Präparaten für Personen mit einem angemessenem Vitamin-D-Status bisher nicht belegt werden konnte. Allerdings könne insbesondere in den Wintermonaten eine zusätzliche Aufnahme von Vitamin D für bestimmte Personengruppen sinnvoll sein. Studien zeigten, "dass Menschen mit einer unzureichenden Vitamin-D-Versorgung ein erhöhtes Risiko für akute Atemwegsinfekte aufweisen und von der Gabe von Vitamin-D-Präparaten profitieren können."

Auch wenn das BfR den direkten Zusammenhang zum Begriff Covid-19 weiterhin scheut, spricht es sogar eine Empfehlung aus: "Die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln kann vor allem für Menschen sinnvoll sein, die einer Risikogruppe für eine unzureichende Vitamin-D-Versorgung angehören." Dazu gehörten Personen, die sich kaum oder gar nicht im Freien aufhalten oder - etwa aus kulturellen oder religiösen Gründen - nur mit gänzlich bedecktem Körper nach draußen gehen. Außerdem Menschen mit einer dunklen Hautfarbe, da sie durch den hohen Gehalt des Hautpigments Melanin weniger Vitamin D bilden können als Menschen mit heller Haut.

Auch ältere Menschen könnten eine Risikogruppe sein, "weil die Vitamin-D-Bildung im Alter deutlich abnimmt". Insbesondere bei Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimeinrichtungen sei ein Vitamin-D-Mangel verbreitet. "Für diese Risikogruppe sollte daher eine generelle Supplementierung mit Vitamin D bis zu 20 Mikrogramm pro Tag erwogen werden."

Vitamin D kann in Form von Tabletten und Kapseln eingenommen werden. Bild: picture alliance / empics

Vitamin-D-Mangel Schuld für schwere Verläufe?

Vitamin D war zuvor schon - wenn auch weitgehend unbemerkt - von anderen Experten in Deutschland eine bedeutende Rolle zur Eindämmung der Corona-Pandemie zugesprochen worden. Von der Fachgruppe COVRIIN etwa, die aus führenden Intensivmedizinern, Infektiologen und Notfallmedizinern besteht und das Robert Koch-Institut (RKI) berät: "Ein defizitärer Vitamin-D-Haushalt ist mit einem erhöhten Infektrisiko assoziiert. Ein höheres Risiko für schwere Verläufe könnte u.a. auch mit einem Vitamin-D-Mangel assoziiert sein."

Deshalb empfehle die European Society for Clinical Nutrition und Metabolism (ESPEN) eine Substitutionstherapie bei allen Patienten mit nachgewiesenem oder sehr wahrscheinlichem Vitamin-D-Mangel und erhöhtem Risiko für schwere Covid-19 Verläufe. "Dieser Empfehlung hat sich die COVRIIN-Gruppe angeschlossen und befürwortet eine konsequente Umsetzung."

RKI: Unterversorgung mit Vitamin D im Winter

Das BfR schränkt ein, dass bislang noch nicht gezeigt werden konnte, ob gut mit Vitamin D versorgte Personen von einer zusätzlichen Vitamin-D-Gabe profitieren. "Eine generelle Empfehlung zur Einnahme von Vitamin-D-Präparaten zur Vorbeugung einer Sars-CoV-2-Infektion oder eines schweren Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung ist daher derzeit nicht begründbar", heißt es. Was in der Mitteilung allerdings keine Erwähnung findet: Im Winter haben laut "Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland" (DEGS) des RKI etwa 82 Prozent der deutschen Bevölkerung keine ausreichende Versorgung mit Vitamin D, im Frühjahr sind es immerhin noch 73 Prozent, die also nicht "gut" versorgt sind.

Vermutlich deshalb empfehlen die Risikoforscher: "Wer Vitamin D ergänzen möchte, sollte auf Nahrungsergänzungsmittel mit bis zu 20 Mikrogramm Vitamin D (800 Internationale Einheiten) pro Tag zurückgreifen, da diese Dosis nicht mit gesundheitlich bedenklichen Effekten verbunden ist." Die Einnahme höherer Dosierungen solle nur unter ärztlicher Kontrolle und unter Berücksichtigung des individuellen Vitamin-D-Status erfolgen. Insgesamt sei es sinnvoll, ein- bis zweimal pro Woche fetten Seefisch wie Hering oder Lachs zu verzehren. Und schließlich wird noch zu körperlicher Bewegung und Aktivität im Freien geraten, um das "Sonnenvitamin" zu tanken.