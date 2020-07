Im Juni hatten die USA angekündigt, Tausende Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen. Nun werden die Pläne nach Informationen des SWR konkreter: Demnach sind Standorte in Bayern und Rheinland-Pfalz betroffen.

Die Pläne für den von der US-Regierung angekündigten Truppenabzug aus Deutschland werden konkreter: Nach Informationen des SWR sollen insgesamt 12.000 derzeit in der Bundesrepublik stationierte Soldaten verlegt werden.

Von dem Truppenabzug seien vier Militärstandorte in Deutschland betroffen: Vilseck, Grafenwöhr und Wildflecken in Bayern sowie der US-Luftwaffenstützpunkt in Spangdahlem in der Eifel. Im Laufe des Tages will sich US-Verteidigungsminister Mark Esper zu den Details äußern.

Großteil der abgezogenen Soldaten soll in die USA zurück

6400 der US-Soldaten sollen in ihre Heimat zurückkehren. 5400 Truppenmitglieder sollen innerhalb Europas verlegt werden. Im vergangenen Monat hatte US-Präsident Donald Trump nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda in Washington in Aussicht gestellt, dass ein Teil der US-Truppen künftig in Polen stationiert werden könnte. Konkret wurde Trump dabei aber nicht.

Trump wirft Deutschland geringe Verteidigungsausgaben vor

Trump hatte Mitte Juni bestätigt, dass die Zahl der US-Soldaten in Deutschland von 35.000 auf 25.000 reduziert werden soll. Er begründete seine Entscheidung damit, dass Deutschland als Mitglied der NATO seiner Verpflichtung nicht nachkomme, genügend in die Verteidigung zu investieren. Die NATO-Mitglieder haben sich verpflichtet, bis 2024 zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben.

Die Bundesregierung war vorab nicht über die Pläne der US-Regierung informiert worden. Aus mehreren Parteien wurde Kritik am möglichen Truppenabzug laut. Bundesaußenminister Heiko Maas warnte, dadurch würden die USA der Sicherheit Europas und auch ihrer eigenen Sicherheit schaden.

Auch unter Trumps Republikanern rief der geplante Abzug kritische Reaktionen hervor. Der US-Kongress könnte den Teilabzug noch über den Militärhaushalt blockieren oder zumindest deutlich erschweren.