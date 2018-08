Heftige Sommergewitter haben Deutschland heimgesucht. Mehrere Menschen wurden durch umgestürzte Bäume verletzt. Besonders betroffen war der Norden. Die Bahn kämpft dort noch immer mit Störungen.

Mit teils orkanartigen Böen ist eine Gewitterfront über Deutschland hinweggezogen. Mehrere Menschen wurden durch umgestürzte Bäume verletzt. Zentrale Strecken im Bahn-, Straßen-, und Flugverkehr waren betroffen.

Noch immer gibt es Einschränkungen im Zugverkehr - vor allem im Norden Deutschlands. Auf vielen Fernverkehrsverbindungen müssten Passagiere mit Verspätungen in Folge der Störungen rechnen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Sturm und Gewitter in Deutschland

tagesthemen 22:15 Uhr, 09.08.2018, Jan-Peter Bartels, HR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-435295~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

ICE-Strecken in Norddeutschland gesperrt

Demnach sind die ICE-Strecken Hannover-Hamburg-Kiel, Bremen-Hamburg sowie Osnabrück-Löhne noch gesperrt. Wie lange die Störungen andauern werden, ist noch unklar. Auf den übrigen Fernverkehrsstrecken würden die Züge teilweise umgeleitet. Auch im Regionalverkehr sollten sich Fahrgäste auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Für gestrandete Zugreisende stellte die Deutsche Bahn in der Nacht an mehreren Bahnhöfen wie Dortmund, Hamm, Hannover, Braunschweig und Berlin Aufenthaltszüge bereit.

Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h

Auch Strecken des Bahnbetreibers Metronom sind betroffen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist für den Freitagmorgen noch mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Auf der Strecke Uelzen-Lüneburg-Hamburg sei voraussichtlich kein Zugverkehr möglich. Die übrigen Strecken seien noch auf Teilabschnitten gestört, hieß es. Der Betreiber bat alle Fahrgäste, sich frühzeitig zu informieren.

Besonders stark war der Wind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Raum Hannover und an der Nordsee. An der Küste seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern gemessen worden.

Blitz setzt Haus in Brand

In Mecklenburg-Vorpommern setzte ein Blitzschlag ein reetgedecktes Haus in Brand. Das Feuer habe das Doppelhaus in Ribnitz-Damgarten im Kreis Vorpommern-Rügen komplett zerstört, teilte die Polizei mit.

In Hamburg wurden zwei Jugendliche durch einen entwurzelten Baum verletzt. Die beiden wurden ins Krankenhaus gebracht, die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem umgestürzten Baum wurden in Sassenberg im Münsterland vier Menschen verletzt.

Im Frankfurter Hauptbahnhof gab es Gedränge, nachdem der Zugverkehr vorübergehend eingestellt werden musste.

Frankfurter Flughafen stellte Betrieb ein

Wegen einer Gewitterfront wurde gestern Nachmittag an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt etwa eine halbe Stunde der Betrieb eingestellt, auch am Frankfurter Hauptbahnhof gab es einen einstündigen Stopp. Die Folge waren zahlreiche Verspätungen.

Zuvor war etwa die ICE-Linie 10 zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet wegen des Unwetters unterbrochen worden. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wurden wegen umgestürzter Bäume oder wegen Ästen in der Oberleitung mehrere Strecken gesperrt, darunter die Strecken Mainz-Koblenz, Mainz-Mannheim sowie Saarbrücken-Forbach. Das hatte auch Folgen in Baden-Württemberg.

Autobahn in Hessen komplett gesperrt

Umgestürzte Bäume blockierten außerdem die A3 (Frankfurt-Würzburg) bei Seligenstadt in Hessen, die Autobahn wurde am Nachmittag in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt. In Bad Vilbel bei Frankfurt löste sich an einem Café eine 20 Meter lange Jalousie. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Regen und Sturm sorgten auch bei Eppelheim in Baden-Württemberg für Verkehrsbehinderungen.

Stadtwerke fordern Unterstützung

Die kommunalen Unternehmen fordern mehr Vorsorge gegen die Folgen von extremen Regenfällen vor allem in Städten. "Wir setzen uns für einen Starkregendialog vor Ort ein, in dem alle Akteure an einen Tisch kommen", sagte der Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Karsten Specht. Auch Bund und Länder seien gefordert, Kommunen und Unternehmen gezielt und unbürokratisch zu unterstützen.

Die Kanalisation komme bei außergewöhnlich starkem Regen an Kapazitätsgrenzen, sagte Specht. Teils rauschten Wassermassen einfach mit hoher Geschwindigkeit über die Kanäle hinweg. Die Dürre habe in diesem Sommer das Problem verschärft, da die extrem ausgetrockneten Böden die Wassermassen nicht wie gewohnt aufnehmen können.

Beruhigung zum Wochenende

Zum Wochenende dürfte sich das Wetter wieder beruhigen. Laut DWD ist die große Hitze dann zwar vorerst vorbei - sommerlich warm bleibt es trotzdem. Die Höchsttemperaturen sollen nach langer Zeit flächendeckend aber unter 30 Grad liegen. Hoch "Kevin" bringt trockene Luft - außer dem Südosten Bayerns und Schleswig-Holstein.