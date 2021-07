Folgen der Unwetter Hochwasser in Franken - Zugunglück in Österreich

Der heftige Regen hat weiterhin Folgen - aktuell vor allem in Franken. Dort liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet. In Österreich führte ein Unwetter dazu, dass ein Zug-Waggon in einen Fluss stürzte. Die Passagiere hatten Glück im Unglück.

Im Süden Deutschlands stehen nach heftigen Regenfällen viele Straßen unter Wasser. Besonders betroffen ist Mittelfranken. In der Stadt Ansbach und im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim wurde der Katastrophenfall ausgerufen. In Wilhermsdorf im Landkreis Fürth fiel in vielen Haushalten wegen des Hochwassers der Strom aus. Auch weiter nördlich in Franken gab es Überschwemmungen - etwa in den Landkreisen Bamberg und Coburg.

Bodenseeregion stark betroffen

In Baden-Württemberg hatte starker Regen in der vergangenen Nacht für Überschwemmungen gesorgt. Ein Schwerpunkt der Unwetter war diesmal die Bodenseeregion.

Im Kreis Ravensburg am Bodensee wurden Straßen gesperrt, Aquaplaning führte zu Unfällen, Autos steckten im Wasser fest. In mehreren Orten rutschten Hänge ab. Hochwasser wurde unter anderem von den Flüssen Riß, Rems, Kocher und Jagst gemeldet.

Zug mit Schülern entgleist - Waggon fällt in Fluss

In Österreich hatte ein Unwetter Folgen, die auf den ersten Blick noch deutlich dramatischer aussehen, als sie waren. Dort stürzte ein Waggon eines Regionalzuges in einen Fluss, nachdem er auf Teile eines Baumes gefahren war.

In dem Zug saßen überwiegend Kindern und Jugendliche, die am letzten Schultag unterwegs waren, um ihre Zeugnisse abzuholen. Sie hatten Glück um Unglück: Es gab nur Leichtverletzte und mit gegenseitiger Hilfe konnten sich alle aus dem umgekippten Waggon befreien, der im Wasser des Flusses Mur lag.

Der umgekippte Waggon im Flussbett der Mur. Bild: dpa

"Kinder sind beweglicher als Erwachsene"

Das Unglück ereignete sich in der Nähe von Kendlbruck im Salzburger Land. Die Ursache für den Unfall war wohl der Wurzelstock eines Baumes, der nach einer Kurve auf den Gleisen lag, sagte Einsatzleiter Schilcher.

"Es hat in der Nacht ein Unwetter gegeben", erklärte Schilcher. Zum Glück habe die Mur jedoch kein Hochwasser geführt. "Der Waggon wurde nicht geflutet." Laut Schilcher gab es noch einen weiteren Grund, warum der Unfall relativ glimpflich ausging. Weil die Passagiere so jung waren, seien schwerere Verletzungen oder Schlimmeres ausgeblieben: "Kinder sind beweglicher als Erwachsene."