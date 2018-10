In Berlin ist unter dem Motto "Unteilbar" eine Demo gegen Hass und Rassismus gestartet. 40.000 Teilnehmer werden erwartet. Außenminister Maas sieht in der Kundgebung ein "großartiges Signal" gegen Spaltung.

"Unteilbar - Soldarität statt Ausgrenzung" lautet das Motto, unter dem ein breites Bündnis von Verbänden, Gewerkschaften und Parteien zu einer Großdemonstration in Berlin gegen Rassismus aufgerufen hat.

Am Alexanderplatz startete am Mittag die Veranstaltung mit einer Auftaktkundgebung. Die Strecke führt über die Leipziger Straße, den Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor. Insgesamt werden 40.000 Teilnehmer erwartet.

"Sagt es laut, sagt es klar, wir sind alle unteilbar", skandierten die Teilnehmer vor der Bühne am Alexanderplatz. Auf Plakaten stand etwa: "Kein Platz für Nazis" oder "Seenotrettung ist kein Verbrechen". Dem "Unteilbar"- Bündnis schlossen sich auch etliche kirchliche Organisationen an. Unter anderem die SPD und Pro Asyl hatten zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen.

Maas unterstützt Demo

Unterstützung für die Demonstration kam zuvor von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD): Er nannte den Aufruf zur Kundgebung im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe "ein großartiges Signal". Deutschland lasse sich nicht spalten, "von rechten Populisten schon gar nicht", so Maas.

"Neuer Nationalismus löst kein einziges Problem. Wir brauchen keine Abschottung, sondern mehr internationale Zusammenarbeit." Die Mehrheit in Deutschland stehe für Toleranz und Weltoffenheit, betonte Maas. "Eine vielfalt der Herkünfte, Hautfarben, Religionen und Lebensstil ist für uns eine Bereicherung und keine Bedrohung", sagte er.

Konzert an der Siegessäule

Neben Maas unterstützen auch weitere Prominente wie der Fernsehmoderator Jan Böhmermann und Schauspieler Benno Fürmann die Demonstration. Für den Abend ist ein Konzert an der Berliner Siegessäule angekündigt. Dort wollen unter anderem Herbert Grönemeyer und die Band Die Ärzte auftreten.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 13. Oktober 2018 um 09:50 Uhr.