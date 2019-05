Welche Institutionen sind hierzulande die hilfreichsten für die Gesellschaft? Dazu gab es eine repräsentative Umfrage. Ergebnis: Ehre für Feuerwehr und Retter, Rüffel für die katholische Kirche.

Die Feuerwehr und die großen Hilfs- und Rettungsorganisationen tragen nach Einschätzung der Deutschen unter den wichtigsten Institutionen am meisten zum Gemeinwohl bei. Das geht aus dem sogenannten Gemeinwohlatlas 2019 hervor, den die Leipziger Graduate School of Management HHL und die Universität St. Gallen in Berlin vorstellten. Fast 12.000 Menschen wurden dafür zu 137 Unternehmen und Organisationen und deren Gemeinwohlbeitrag in den Bereichen Aufgabenerfüllung, Lebensqualität, Moral und Zusammenhalt befragt.

In dem aus den Antworten berechneten und erstellten Gesamtranking landete die Feuerwehr vor dem Technischen Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz. Von den Unternehmen kamen Carl Zeiss, die Drogeriemarkt-Kette dm und Miele auf vordere Plätze. Auf den hinteren Rängen finden sich dagegen Marlboro, die Fußballverbände UEFA und FIFA, die "Bild"-Zeitung, Deutsche Bank und Facebook, Twitter sowie Instagram wieder.

Katholische Kirche abgeschlagen

Auch kirchliche Organisationen und die beiden großen Kirchen selbst wurden abgefragt. Die evangelische Kirche kommt auf Platz 19 und rangiert damit weit vor der katholischen auf Platz 102. Die Hilfswerke und Wohlfahrtsverbände schneiden hingegen deutlich besser ab: Die katholischen Malteser und die evangelische Diakonie schaffen es mit Platz 9 und 10 in die Top Ten. Auch die katholische Caritas (Platz 14) und die evangelische Organisation Brot für die Welt (Platz 25) sind eher auf den vorderen Rängen zu finden.

Das Ranking wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2015 veröffentlicht. Die nach eigenen Angaben repräsentative Befragung führten die Hochschulen in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut Forsa im Frühjahr online durch. Die abgefragten Unternehmen und Organisationen wurden nach Kriterien wie Umsatz, Bedeutung oder Anzahl der Mitglieder ausgewählt.