New York, Rio, Tokio? Nein, Bollstedt, Reitwein, Schwarzwald. Die tagesthemen gehen auf Deutschlandtour und stellen Menschen und ihre Heimat vor. #mittendrin in Deutschland - kommen Sie mit.

Die tagesthemen haben jetzt mehr Zeit - für Sie! Montags bis donnerstags fünf Minuten #mehrtagesthemen, vor allem mit einem intensiveren Blick auf die Regionen, auf Ihre Heimat. Die Reportagen kommen von den neun ARD-Sendern bei Ihnen vor Ort: NDR, MDR, rbb, BR, SWR, SR, HR, Radio Bremen und WDR.

Bei den Rundfunkanstalten arbeiten Journalistinnen und Journalisten, die Ihre Nachbarn sind, die in Ihrer Stadt oder Ihrem Ort wohnen. Sie berichten lebensnah, überraschend, diskursfördernd. Davon wollen wir mehr zeigen, auch in unseren bundesweiten Nachrichtensendungen. Neben der großen Weltpolitik und dem Politikbetrieb in Berlin sollen Sie im Scheinwerferlicht stehen. Das ist unser Versprechen mit der neuen Rubrik tagesthemen #mittendrin, die Sie regelmäßig in unserer Fernsehsendung sehen können sowie auf tagesschau.de und den tagesschau- und tagesthemen-Profilen bei Instagram, Twitter und Youtube.

Deutschland besser kennenlernen

Unser Ziel ist es, dass wir gemeinsam Deutschland besser kennenlernen, uns gegenseitig mit all unseren Stärken und Schwächen verstehen und respektieren. Das ist ein Beitrag, unsere Gesellschaft zu stärken.

Wir laden Sie ein auf diese Deutschlandtour! In unserer ersten Ausgabe von tagesthemen #mittendrin haben mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den 1000-Einwohner-Ort Bollstedt in Thüringen kennengelernt. Unsere MDR-Reporterin Nadja Storz war vor Ort und hat uns die Einwohner und ihre Sorgen nähergebracht. Bollstedt wurde bei einem Europawettbewerb als Vorzeige-Ort ausgezeichnet - ein ganz besonderes Dorf also!

Keine einmalige Aktion

Bollstedt kannten Sie noch nicht? Da sind wir nicht überrascht, denn wir wollen Ihnen immer wieder Orte und Regionen näherbringen, die sonst nicht ständig in den großen Nachrichtensendungen auftauchen. Wir wollen alle Regionen Deutschlands porträtieren und ihre Geschichten erzählen.

Haben Sie ein Thema von uns aus Ihrer Region? Dann schreiben Sie uns an mein-thema@tagesthemen.de. Ihren Vorschlag leiten wir an den zuständigen ARD-Sender weiter und nehmen die Geschichte ggf. auf in unsere Sendung.

tagesthemen #mittendrin ist keine einmalige, schnelle Aktion, sondern ein langfristiges Versprechen an Sie, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit tagesthemen #mittendrin heben wir den Schatz der ARD und machen ihn für alle sichtbar: die regionale Kompetenz unserer starken Sendergemeinschaft. Alle in der ARD stehen hinter dieser Regional-Offensive. Hier ist die ARD eins, mit Reporterinnen und Reportern vor Ort, die von Starnberg bis Stralsund verteilt leben und dort über Ihre und unsere Heimat berichten.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur, Helge Fuhst, Zweiter Chefredakteur, Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales