Tempolimit-Diskussion Auf 180 wegen 130

Was bedeutet "Richtgeschwindigkeit"?

Man muss schon ganz genau hinsehen, um das kleine blaue Schild an Deutschlands Grenzen zu erkennen: Richtgeschwindigkeit 130, auf Autobahnen ohne Tempolimit. Eine Empfehlung ist das, heißt es in der "Richtgeschwindigkeitsverordnung". Also: wer schneller fährt und mal so richtig Gas gibt, bekommt dafür kein Bußgeld.



Was viele nicht wissen: Wenn etwas passiert, kann ein Überschreiten der Richtgeschwindigkeit durchaus Konsequenzen haben. Das musste zum Beispiel der Fahrer eines Sportwagens erfahren. Mit 180 Stundenkilometer fuhr er auf der linken Spur, als völlig unvermittelt ein Fahrzeug von der Mittelspur ausscherte. Keine Schuld beim Sportwagenfahrer, und doch musste er einen Teil des Schadens tragen, so das Urteil des Bundesgerichtshofs. Das ist zwar aus dem Jahr 1992, viele Gerichte berufen sich darauf aber noch heute und haben Autofahrer schon je nach Fall zu einer Mithaftung von 20 oder 40 Prozent verurteilt.



Fazit: Wer sich nicht an die Richtgeschwindigkeit hält, hat bei einem Unfall das Risiko, einen Teil des Schadens übernehmen zu müssen.

Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte