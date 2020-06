19 verletzte Polizisten, demolierte Streifenwagen und Läden: Die Bundesregierung hat die schweren Ausschreitungen in Stuttgart scharf verurteilt. Bundespräsident Steinmeier forderte Rückendeckung für die Polizei.

Die Bundesregierung hat die Krawalle und Übergriffe auf Polizisten am Wochenende in Stuttgart scharf verurteilt. Solche Angriffe seien durch nichts zu rechtfertigen. Wer so etwas tue, stelle sich gegen seine Stadt und gegen die Rechte, die alle schützten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich schockiert. Er stellte sich öffentlich hinter Polizeibeamte. "Gewalt, Vandalismus, schiere Brutalität - wie am Wochenende in Stuttgart gesehen - müssen mit aller Härte des Rechtsstaats verfolgt und bestraft werden", sagte Steinmeier. "Wer Polizistinnen und Polizisten angreift, wer sie verächtlich macht oder den Eindruck erweckt, sie gehörten 'entsorgt', dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen."

Der Bundespräsident betonte, diejenigen, die auf den Straßen und Plätzen Tag für Tag unser friedliches Miteinander schützten und das Gewaltmonopol des Staates verteidigten, "verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung, wenn sie brutal attackiert werden."

Die Wut der Randalierer traf auch das Büro der Grünen.

Polizei-Gewerkschaft fordert Rückendeckung

Die Gewerkschaft der Polizei forderte ebenfalls Rückendeckung. "Wir müssen feststellen, dass wir uns in einem gesellschaftlichen Reizklima befinden", sagte der stellvertretende Vorsitzende Jörg Radek dem Sender RTL. Die Politik müsse der Polizei jetzt "den Rücken stärken und nicht in den Rücken fallen".

Auch in den einzelnen Parteien lösten die Krawalle Empörung aus. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte den Sendern RTL und ntv, Bilder der Ereignisse verstörten und machten ihn "fassungslos, auch wütend". Gewalt gegen Sicherheits- und Rettungskräfte sei ein generelles Problem. Die Täter müssten vor Gericht.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD bezeichnete die Ausschreitungen in "Bild TV" als "wahnsinnig irrationale Gewalt". Er erwarte, dass die Behörden "zuschlagen" und gegen derartige Phänomene "mit aller Härte dagegen vorgegangen wird". Sie dürften sich nicht ausweiten.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl von der CDU hatte bereits am späten Abend Ereignisse wie die Krawalle in der Stuttgarter Innenstadt als Herausforderung für den Rechtsstaat bezeichnet. "Wir werden mit allem, was uns der Rechtsstaat zur Verfügung stellt, diese Randalierer verfolgen und sie zur Rechenschaft ziehen", kündigte er in den tagesthemen an.

Thomas Strobl, Innenminister Baden-Württemberg, zur Aufarbeitung der Ausschreitungen in Stuttgart

19 verletzte Polizisten - 24 Festnahmen

Der Stuttgarter Polizeivizepräsident Thomas Berger bezifferte den Schaden auf einen sechs- bis siebenstelligen Betrag, wie aus einem Interview mit dem Journalisten Gabor Steingart hervorgeht. Mehrere Hundert junge Männer hatten in der Nacht zum Sonntag in Kleingruppen 40 Läden beschädigt und zum Teil geplündert.

Zwölf Streifenwagen wurden demoliert. 19 Polizisten wurden verletzt, einer davon brach sich das Handgelenk. 24 Personen wurden vorläufig festgenommen. Zwölf davon haben eine deutsche, zwölf eine andere Staatsangehörigkeit. Sieben Verdächtige sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Auslöser war die Drogenkontrolle eines 17-Jährigen, mit dem sich gleich mehrere Hundert Menschen solidarisierten. Zu den möglichen Hintergründen gab Berger mehrere Hinweise: Die Täter hätten sich in sozialen Medien in Pose setzen wollen und skandiert: "Endlich ist in Stuttgart was los."

Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich heute ein Bild von der Lage machen. Er wird am Mittag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt erwartet. Dabei ist ein öffentlicher Termin in der Stuttgarter Innenstadt geplant, an dem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen teilnehmen soll.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 21. Juni 2020 um 23:15 Uhr.