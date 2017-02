Warnstreiks in Berlin Viele innerdeutsche Flüge gestrichen

Flugreisende müssen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals mit Flugausfällen rechnen. Mehrere Flüge wurden bereits gestrichen. Auch von Düsseldorf und Köln ausgehende Flüge sind betroffen.

Wegen eines Tarifkonflikts streikt das Bodenpersonal an den Flughäfen Berlin Tegel und Berlin Schönefeld. Auch von Köln, Düsseldorf oder Stuttgart ausgehende Flüge sind von dem Warnstreik betroffen.

Laut Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di findet der Warnstreik von 16.00 bis 22.00 Uhr statt. Fluggäste müssten mit starken Beeinträchtigungen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Beschäftigten des Bodenpersonals an den beiden Berliner Flughäfen bereits am Mittwoch vergangener Woche zum Streik aufgerufen, was zu mehr als 100 ausgefallenen Flügen geführt hatte.

Auch Köln und Düsseldorf und Stuttgart betroffen

Auch die großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind von der Arbeitsniederlegung des Bodenpersonals in Berlin betroffen. In Köln/Bonn wurden 16 der geplanten 53 Flüge auf der Berlin-Strecke gestrichen, wie der Flughafen berichtete. In Düsseldorf sollten zwölf der 34 Flüge von und nach Berlin-Tegel ausfallen. Auch Flüge aus Baden-Württemberg sind betroffen.