STIKO-Empfehlung Corona-Impfung für Kinder mit Vorerkrankung Stand: 09.12.2021 15:28 Uhr

Die Ständige Impfkommission will die Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen. Für alle anderen Kinder soll eine Impfung bei "individuellem Wunsch" möglich sein.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) will Corona-Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen empfehlen. Aber auch gesunde Kinder sollen auf "individuellem Wunsch" und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden können, teilte das Expertengremium zu einem Beschlussentwurf mit.

Es handelt sich noch nicht um eine finale Empfehlung. Es läuft nun noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern. Änderungen seien noch möglich. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte Ende November grünes Licht für den Einsatz des Impfstoffs bei Kindern gegeben.

Die Impfungen sollen demnach mit zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen erfolgen. Ziel der Impfempfehlung sei es, "unter anderem schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren zu verhindern".

Zumeist symptomlose Verläufe

Angesichts der derzeitigen Corona-Lage werde sich auch ein Großteil der Kinder "mittelfristig" anstecken. Dabei verliefen die allermeisten Infektionen in der Altersgruppe symptomlos. Für gesunde Kinder ohne Vorerkrankungen sei daher von einer Impfempfehlung abgesehen worden, zumal das Risiko von seltenen Nebenwirkungen aufgrund der eingeschränkten Datenlage "derzeit nicht eingeschätzt werden kann", wie das Gremium erklärte.

Auf die Entscheidung des unabhängigen Expertengremiums war mit Spannung gewartet worden, weil sich Ärzte in Deutschland in aller Regel an deren Beschlüssen orientieren und nur auf Basis seiner Empfehlungen impfen.

Empfehlung für Jugendliche ab zwölf Jahren im August

Bei der EU-Zulassung des Impfstoffs ab zwölf Jahren im Mai hatte die STIKO zunächst ebenfalls nur Impfungen von Jugendlichen mit Vorerkrankungen empfohlen. Erst im August hatte sie diese dann allen ab zwölf empfohlen und auf eine breitere Datengrundlage verwiesen.