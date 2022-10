Übereinstimmende Medienberichte Steinmeier sagt Ukraine-Besuch ab Stand: 19.10.2022 20:47 Uhr

Schon lange steht ein Besuch von Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine aus - am Donnerstag sollte es so weit sein. Doch nun wurde die Reise offenbar wegen Sicherheitsbedenken verschoben.

Eigentlich wurde Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in der Ukraine erwartet. Doch wie mehrere Medien berichteten, sagte der Bundespräsident diese Reise kurzfristig ab - wie es heißt aus Sicherheitsgründen.

Der Besuch Steinmeiers war seit Wochen geplant, wie die "Bild" und der "Stern" berichteten. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hätte der Bundespräsident zu Gesprächen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen sollen. Doch das Auswärtige Amt, das Bundesinnenministerium und deutsche Sicherheitsbehörden hätten von der Reise abgeraten.

Wiederholt Raketenangriffe auf Kiew

Seit etwa zwei Wochen intensiviert das russische Militär seine Raketenangriffe auf mehrere Ziele in der Ukraine. Auch Kiew meldete wiederholt Beschuss. Auch am Mittwoch seien vom Gebiet des russischen Verbündeten Belarus aus Raketen und Kampfdrohnen Richtung Kiew abgefeuert worden.

Die Ukraine wirft Russland vor, mit diesen Luftangriffen im ganzen Land gezielt die kritische Infrastruktur zerstören zu wollen. Am Mittwoch sei auch eine Energie-Anlage in Kiew beschädigt worden. Teilweise sei daraufhin die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen gewesen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Erst aus-, dann eingeladen

Die Reise Steinmeiers solle zeitnah nachgeholt werden, berichtete die "Bild" weiter. Es wäre der erste Besuch des Bundespräsidenten in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs gewesen.

Dabei war die erste Reise Steinmeiers bereits im April geplant - gemeinsam mit den Präsidenten von Polen, Litauen, Estland und Lettland. Doch die ukrainische Regierung lehnte Steinmeiers Kommen ab und begründete dies mit dessen Russland-freundlicher Politik der vergangenen Jahre. Zuvor hatte Steinmeier selbst Fehler eingeräumt.

Erst Anfang Mai gelang es schließlich durch ein Telefonat zwischen Steinmeier und Selenskyj, die diplomatischen Verstimmungen auszuräumen. Der ukrainische Präsident lud Steinmeier ein, in die Ukraine zu reisen. Seitdem reisten mehrere deutsche Politiker in das Kriegsland, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz.