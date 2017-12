Next exit GroKo? Das steht für die SPD längst nicht fest, aber ein Schritt Richtung Regierungsbeteiligung ist getan. Es ist eine große Überwindung für die Merkel-müden Genossen. Die Union sollte Druck und Drängeln unterlassen. Und die SPD muss vieles besser machen.

Von Wenke Börnsen, tagesschau.de

Die SPD tritt die Flucht nach vorn an - zum zweiten mal binnen nicht einmal drei Monaten. Nur, dass diesmal vorn ist, wo am Abend des 24. September noch hinten war. Kein Wunder, dass es unter diesen Umständen im Maschinenraum knirscht und ächzt und auch auf der Brücke der ein oder andere noch nach Orientierung sucht.

Am Wahlabend hatten die Sozialdemokraten mit ihrer frühen Entscheidung für die Opposition die CDU-Chefin sprichwörtlich nach Jamaika geschickt, doch sie ist als Schiffbrüchige zurückgekommen - angewiesen auf die SPD als stabilen Regierungsanker. Häme, Druck und Forderungen nach mehr Tempo bei der Regierungsbildung seitens der Union sind daher auch komplett unangebracht. Schließlich war auch wochenlang Zeit für die Jamaika-Gespräche, die - auch daran sei noch einmal erinnert - nicht die SPD vor die Wand gefahren hat.

20,5 Prozent stecken der SPD in den Knochen

Die SPD tut sich schwer mit einer erneuten GroKo, dass es in den vergangenen Wochen deutlich geworden. Existenzangst geht um unter den Genossen, die 20,5 Prozent steckt der Partei in den Knochen. Eine Partei, mit dem Anspruch Volkspartei zu sein, muss sich da was überlegen. Opposition hatte sie sich überlegt, Reha, Erneuerung, Kraft schöpfen für den nächsten Angriff in vier Jahren. Es war ein guter Plan, aber er ging nicht auf. Und weil die SPD nicht die FDP ist, die einfach die Brocken hinwerfen kann, weil sie doch keine Lust mehr aufs Regieren verspürt, deswegen ist die SPD jetzt in dieser vertrackten Lage.

Chef an der kurzen Leine

Jetzt also Sondierungen mit der Union. Ergebnisoffen, wie vom Parteitag vergangene Woche verlangt. SPD-Chef Martin Schulz hat die misstrauische GroKo-müde Basis im Nacken, die jeden seiner Schritte verfolgt. Er ist ein Chef an der kurzen Leine, seine Glaubwürdigkeit in den eigenen Reihen hat nach der 180-Grad-Kehrtwende erheblich gelitten, das zweite kategorische GroKo-Nein direkt nach dem Jamaika-Aus war politisch zumindest unklug.

Er muss es jetzt besser machen. Zusammen mit seiner Fraktionschefin und dem Rest der Parteispitze geht es jetzt darum, die Sondierungen zu gestalten. Sich nicht treiben zu lassen von der Merkel-Union und keine "Weiter-so-Politik".

Dazu braucht es keine rote Linien, keine dicken Backen, kein Verkämpfen auf Nebenkriegsschauplätzen, keine "Bätschi, das wird teuer"-Äußerungen. Vielmehr braucht es strategisch kluges und überzeugendes Verhandeln und dann ein Sondierungsergebnis, das Schulz und Co. der Basis beim Parteitag Mitte Januar mit breiter Brust vorlegen können. Dieser zusätzliche Parteitag, den die Genossen als doppelte Haltelinie eingezogen haben, dürfte die wohl größte Hürde auf dem Weg zur erneuten GroKo sein, höher noch als der Mitgliederentscheid über den ausgehandelten Koalitionsvertrag.

Next exit GroKo? Die SPD wird sich entscheiden müssen. Sie kennt die Merkel-Union, sie weiß, auf was für ein Bündnis sie sich einlässt und was sie womöglich besser machen muss. Zum Beispiel das Verkaufen eigener Erfolge. Es ist schließlich kein Naturgesetz, dass die SPD vier Jahre mit Merkel regiert - und verliert.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. Dezember 2017 u.a. um 16:00 Uhr.