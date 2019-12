Countdown für den Jahreswechsel in Deutschland. Die größte Silvesterparty steigt am Brandenburger Tor - bei Böller- und Raketenverbot. Zuvor hatten bereits zahlreiche Länder das neue Jahr begrüßt.

Die letzten Stunden des Jahres 2019 in Deutschland haben begonnen. Hunderttausende Menschen werden zur größten Silvesterparty am Brandenburger Tor erwartet. Als prominente Gäste angekündigt haben sich unter anderem die Boygroup East 17, die schwedische Rockband Mando Diao, die Sängerin Kerstin Ott und Schlagerstar Frank Zander.

Kurz vor der Eröffnung hatten sich an den Eingängen lange Schlangen gebildet. Die Sicherheitsmaßnahmen sind in diesem Jahr sehr streng, denn in Berlin darf rund um das Wahrzeichen und in zwei anderen Bereichen nicht geknallt werden. Wer Raketen und Böller mitbringt, muss sie abgeben - genauso wie Flaschen und spitze Gegenstände.

In den vergangenen Jahren hatten in einigen Gebieten Berlins junge Männer Böller auf Polizisten und Feuerwehrleute geworfen. Daraufhin legte der Senat zwei zusätzliche Verbotszonen fest. Auf dem Alexanderplatz und in mehreren Straßen an der Pallasstraße in Berlin-Schöneberg darf niemand Feuerwerk dabei haben oder abfeuern. Rund 140 Beamte sollen in den beiden Zonen kontrollieren, ob sich alle daran halten.

In Japan erklangen um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Glocken der buddhistischen Tempel 108 Mal. Dies entspricht nach dem buddhistischen Glauben der Zahl der irdischen Wünsche, die ein Mensch überwinden muss, um das Nirwana zu erreichen. In den kommenden drei Tagen werden Millionen Japaner die Tempel und Schreine im Land besuchen, um dort für Glück und Wohlstand zu beten.

Zuvor hatten die Australier in Sydney mit einem großen Feuerwerk das neue Jahr begrüßt. Etwa eine Million Menschen versammelten sich am Hafen von Australiens größter Stadt, um sich das Lichter- und Farbenspektakel anzuschauen. Zur großen Silvesterfeier mit rund einer Million Besuchern flatterten die Fahnen der Harbour Bridge in Gedenken an die Opfer der Buschbrände auf Halbmast, bevor das Feuerwerk in die Luft ging.

1/7 Silvester Vollbild In den großen Städten Neuseelands wurde das neue Jahr mit Feuerwerken begrüßt.

Um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit stiegen in Neuseeland die Feuerwerkskörper in die Höhe. In der größten Stadt Auckland strahlte die Harbour Bridge in Farbenwellen. Der Fernsehturm Sky Tower, das mehr als 300 Meter hohe Stadtwahrzeichen, spie wie schon in früheren Jahren Raketen aus seiner Spitze. Eine Stunde zuvor hatten Einheimische und Touristen in Samoas Hauptstadt Apia den Jahreswechsel mit einem großen Feuerwerk gefeiert.

Feuerwerk zum neuen Jahr in Auckland und Sydney

tagesschau 14:10 Uhr, 31.12.2019





Die Feierlichkeiten ziehen sich weltweit im Viertelstunden-, Halbstunden- oder Stundentakt weiter. Hier eine Übersicht:

Wann wird wo Silvester gefeiert? Ortszeit Deutschland Ort, wo dann Silvester gefeiert wird Dienstag 11:00 Uhr Samoa und Weihnachtsinsel/Kiribati Dienstag 11:15 Uhr Chatham-Inseln/Neuseeland Dienstag 12:00 Uhr Neuseeland (weite Teile) Dienstag 13:00 Uhr Tuvalu im Pazifik Dienstag 14:00 Uhr Großteil von Australien, darunter Sydney Dienstag 15:00 Uhr Teile Australiens, darunter Brisbane Dienstag 16:00 Uhr Südkorea und Japan Dienstag 17:00 Uhr Philippinen, Malaysia, Singapur Dienstag 18:00 Uhr Thailand, Vietnam Dienstag 19:00 Uhr Bangladesch und Bhutan Dienstag 19:15 Uhr Nepal Dienstag, 19:30 Uhr Indien und Sri Lanka Dienstag 20:00 Uhr Malediven und Pakistan Dienstag 21:00 Uhr Armenien, Vereinigte Arabische Emirate Dienstag 22:00 Uhr Türkei, Russlands Hauptstadt Moskau, Kenia Dienstag 23:00 Uhr Griechenland, Finnland, Baltikum, Rumänien Dienstag 00:00 Uhr Deutschland und weite Teile der EU Mittwoch, 01:00 Uhr Großbritannien, Portugal, Island Mittwoch, 02:00 Uhr Kap Verde Mittwoch, 04:00 Uhr Teile Brasiliens, darunter Rio, São Paulo Mittwoch, 04:00 Uhr Argentinien, Uruguay Mittwoch, 05:00 Uhr Bolivien, Venezuela Mittwoch, 06:00 Uhr US-Ostküste mit New York, Kuba, Peru Mittwoch, 07:00 Uhr Mexiko-Stadt und Teile der USA (Chicago) Mittwoch, 08:00 Uhr Teile Kanadas (Calgary) und der USA (Denver) Mittwoch, 09:00 Uhr Kalifornien in den USA mit Los Angeles Mittwoch, 10:00 Uhr Alaska (USA) Mittwoch, 11:00 Uhr Honolulu in Hawaii (USA) Mittwoch, 12:00 Uhr Pago Pago (Amerikanisch Samoa) Mittwoch, 13:00 Uhr Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik (unbewohnt)