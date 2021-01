Silvester in Deutschland Ein ruhiger Start ins neue Jahr

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen ist der Start ins neue Jahr in Deutschland eher ruhig verlaufen. Dies lag nicht zuletzt auch an verschärften Sicherheitsmaßnahmen.

Die größte Silvesterparty Deutschlands und das Höhenfeuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin waren abgesagt worden, private Feiern bundesweit nur in kleinem Rahmen erlaubt - entsprechend ruhig vollzog sich der Jahreswechsel in Deutschland. Viele Straßen wirkten wie leer gefegt, es waren weniger Menschen unterwegs als sonst zu Silvester.

Die Hamburger Landungsbrücken, sonst zu Silvester ein beliebter Treffpunkt, blieben menschenleer.

Geböllert wurde aber trotz des Verkaufsverbots. Auch Feuerwerk leuchtete am Himmel. Größere Vorfälle wurden zunächst nicht gemeldet. In Berlin kreisten über mehreren Bezirken Polizeihubschrauber. Doch an der Lageeinschätzung der Polizei änderte sich auch nach Mitternacht nichts. "Es ist ruhig, es ist wenig los", sagte ein Sprecher.

In Leipzig soll ein massives Polizeiaufgebot Ausschreitungen verhindern.

Die Leipziger Polizei hatte zahlreiche Einsatzkräfte im linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz postiert. Teile des Treffpunktes Connewitzer Kreuz wurden zudem mit Gittern abgesperrt. Vor Mitternacht blieb es dort ruhig. Nur wenige Menschen waren auf den Straßen unterwegs. Die Stadt Leipzig hatte zum Jahreswechsel Versammlungen verboten. Die Polizei hatte vorab angekündigt, Menschenansammlungen "frühzeitig" verhindern zu wollen.

In Stuttgart gab es mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, bei denen teilweise die Auflagen nicht eingehalten wurden.

In Stuttgart gab es mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und der Landesregierung Baden-Württembergs.. Dabei kam es wiederholt zu Verstößen gegen die Auflagen. Die Beamten kontrollierten einer Polizeisprecherin zufolge Versammlungsteilnehmer, die behaupteten, ein ärztliches Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht zu haben. Größere Vorkommnisse habe es aber nicht gegeben.

In Essen wurden Einsatzkräfte aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Die rund 30 jungen Männer hätten zunächst Mülltonnen in Brand gesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Als die Feuerwehr anrückte, seien die Einsatzkräfte massiv mit Böllern beworfen worden.