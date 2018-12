In Deutschland wird schon gefeiert, in anderen Teilen der Welt hat 2019 längst begonnen - etwa in Sydney oder Hongkong. Und in einem spanischen Dorf gehen die Uhren ein bisschen anders.

Millionen Menschen in vielen Teilen der Welt haben das neue Jahr schon begrüßt, in Deutschland wird zumindest schon gefeiert. Bei rund sieben Grad muss sich auch niemand warm schunkeln.

Deutschlands größte Silvesterfeier findet auch in diesem Jahr wieder in Berlin statt. Die Partymeile am Brandenburger Tor ist seit dem Nachmittag geöffnet. An den Eingängen bildeten sich schon frühzeitig Schlangen, wie die Sprecherin der Veranstaltung sagte. Dies war auch den Sicherheitskontrollen geschuldet. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten. Die Meile ist eingezäunt und bewacht.

Mild und wild ...

Hunderttausende Besucher werden zu Deutschlands größter Silvesterparty unter dem Motto "Welcome 2019" erwartet. "Wir denken, dass es angesichts der milden Temperaturen voll wird", so die Sprecherin. Das Programm am Brandenburger Tor begann um 19 Uhr. Unter anderem gibt es Musik von DJ Bobo, Bonnie Tyler, Alice Merton, Nico Santos und Eagle Eye Cherry.

Vorbereitungen für Silvester in Berlin

tagesschau 20:00 Uhr, 31.12.2018, Esther Neumeier, ARD Berlin





... und wolkig

Wer in der Silvesternacht Raketen in den Himmel schießen will, muss jedoch fast überall in Deutschland damit rechnen, dass viele Wolken die Sicht auf das Feuerwerk behindern. Das windstille und bewölkte Wetter könnte vor allem im Südwesten und Süden eine hohe Feinstaubbelastung zur Folge haben.

Etliche Kommunen haben in den vergangenen Jahren Feuerwerk aus Brandschutzgründen oder Sorge vor Randale verboten. Ein allgemeines Feuerwerksverbot gilt um Kirchen, Krankenhäuser, Altersheime und brandgefährdete Gebäude. Mit strikten Kontrollen will die Polizei in Hannover das erstmals geplante Feuerwerksverbot in der zentralen Innenstadt durchsetzen.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Angesichts der Zunahme von Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute forderte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Respekt gegenüber den Einsatzkräften. "Polizei und Rettungskräfte sind auch Silvester für Euch da. Lasst Sie Ihre Arbeit machen und greift Sie nicht an. Sie sind für Euch da", so GdP-Bundeschef Oliver Malchow über Twitter. Vielerorts in der Republik soll ein Polizeiaufgebot Übergriffe wie in der Kölner Silvesternacht vor drei Jahren verhindern. Damals waren am Dom viele Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen begleiten die Silvesterfeiern.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen gelten international auch in großen Städten wie Paris und Istanbul. In Frankreich und der Türkei war die Terrorgefahr in den vergangenen Jahren besonders hoch. In Rom sind Böller, Knallkörper und Leuchtraketen zu Silvester verboten. Die größte Party soll in Italiens Hauptstadt auf dem Circus Maximus und in der Umgebung starten, wo am Silvestertag und in der Nacht 1000 Künstler auftreten. Dort ist auch das offizielle Feuerwerk geplant.

Nach Deutschland in der Mitteleuropäischen Zeitzone rutschen etwa Großbritannien und Portugal (1.00 Uhr) ins neue Jahr, es folgen später zum Beispiel Rio de Janeiro in Brasilien (3.00 Uhr) und Städte in den USA wie New York (6.00 Uhr) und Los Angeles (9.00 Uhr). Als letztes begrüßen Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner um 12.00 Uhr MEZ am Montag Happy New Year. Um 13.00 Uhr beginnt auf der Bakerinsel und der Howlandinsel das neue Jahr. Diese sind jedoch unbewohnt.

Zwölf Minuten Feuerwerk in Sydney

Was die einen noch vor sich haben, haben andere schon hinter sich. Zum Beispiel die Menschen in Sydney. Mit einem extravaganten, zwölf Minuten andauernden Feuerwerk begrüßte die australische Metropole das neue Jahr. Vor der Kulisse von Opernhaus, Harbour Bridge und zahlreichen Booten im Hafen gingen nach Angaben des Veranstalters 8,5 Tonnen Feuerwerk in die Luft - noch einmal 500 Kilo mehr als vor einem Jahr. Die Organisatoren hatten wie versprochen dreidimensional wirkende Feuerwerke und Lichter in neuen Farben wie Limette und Pfirsich geliefert. Gerade noch rechtzeitig hatte sich der Himmel nach einem Sturm aufgeklart.

Silvester in Hongkong und Sydney

tagesschau 20:00 Uhr, 31.12.2018





Die Pyrotechnik malte unter den Augen von mehr als 1,5 Millionen Zuschauern im Hafengelände Herzen, Blumen und Schirme an den Himmel, zu goldenem und silbernem Lichterregen erklang Musik des 2018 gestorbenen Soul-Stars Aretha Franklin. Tausende Menschen hatten seit der Vornacht in Hafennähe gecampt, um sich eine gute Aussicht für das Feuerwerk zu sichern.

Ruhe in China - Glockenschläge in Seoul

In China begann das Jahr 2019 ruhig. Richtig groß gefeiert wird im bevölkerungsreichsten Land der Erde erst am 5. Februar, wenn die Chinesen auch nach ihrem Mondkalender das neue Jahr begrüßen.

In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wurde das neue Jahr mit einer traditionellen Glockenschlag-Zeremonie eingeläutet. Die Bronzeglocke im Bosin-Pavillon im Zentrum der Millionenmetropole ertönte ab Mitternacht (16.00 MEZ) genau 33 Mal. Die Zahl symbolisiert in Korea Glück. Zehntausende Menschen trotzten den eisigen Temperaturen, um den Klang der über drei Meter hohen Glocke zu hören.

Samoa feierte zuerst

Die Menschen im Staat Samoa und auf weiteren Südseeinseln feierten als erste Neujahr - 13 Stunden vor Deutschland. Ein gewaltiges Feuerwerk über Samoas Hauptstadt Apia begleitete für Einwohner und viele Touristen den Jahreswechsel.

1/8 Von 2018 nach 2019 Vollbild Farbenprächtig begrüßen die Menschen in Bangkok das neue Jahr. | Bildquelle: REUTERS

Spanisches Dorf tanzt aus der Reihe

Ein kleines Dorf hat in Spanien zog den Beginn des neuen Jahres eigenmächtig vor. In Villar de Corneja knallten die Korken schon um zwölf Uhr mittags, rund 70 Bewohner und Besucher wünschten sich gegenseitig "Feliz Año Nuevo!", also ein frohes neues Jahr. Der spanischen Silvester-Tradition folgend versammelten sie sich auf dem Hauptplatz und schoben sich kurz vor dem "Jahreswechsel" zu jedem der insgesamt zwölf Glockenschläge des Rathausturmes eine Weintraube in den Mund.

In Villar de Corneja gehen die Uhren - anders als man denken könnte - nicht falsch. Der Grund für die frühe Silvesterfeier: Die 37 Bewohner haben mit über 80 Jahren ein sehr hohes Durchschnittsalter und wollten auch am 31. Dezember um Mitternacht längst im Bett sein. Angestoßen wird auch nicht mehr mit Sekt, sondern mit Sidra-Apfelwein.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 31. Dezember 2018 um 20:00 Uhr.