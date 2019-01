Lawinengefahr in den Alpen Seehofer reist ins Schneechaos

Nach den heftigen Schneefällen steigt das Lawinenrisiko in den Alpen. Am Wochenende starben drei deutsche Skifahrer, einer wird noch immer vermisst. Heute will sich Innenminister Seehofer vor Ort über die Lage informieren.

Angesichts des andauernden Schneechaos in den bayerischen Alpen will sich Bundesinnenminister Horst Seehofer heute vor Ort einen Überblick über die Situation verschaffen. Wie sein Ministerium am Sonntagabend mitteilte, will Seehofer Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerks im Berchtesgadener Land treffen. Geplant sind Gespräche unter anderem in Berchtesgaden und Neukirchen am Teisenberg. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen war bereits am Sonntag nach Berchtesgaden gereist und hatte dem vom Schneechaos betroffenen Landkreisen weitere Hilfe zugesagt.

Derweil ist die Lawinengefahr in den Alpen wieder gestiegen. Der Lawinenwarndienst Bayern verhängte in allen Gebieten der bayerischen Alpen die zweithöchste Warnstufe 4. Am Samstag hatte noch Warnstufe 3 gegolten. Bereits geringe Belastungen durch einen Ski- oder Snowboardfahrer könnten Schneebrettlawinen auslösen, wie der Warndienst mitteilte.

Auch in Österreich schätzen Experten die Lawinengefahr höher ein. Für Montag gelte für den Westen Tirols sogar die höchte Warnstufe 5, teilten die Behörden in Innsbruck mit. Zum Wochenstart wird in vielen Hochlagen erneut mit mindestens einem Meter Neuschnee gerechnet. Mehrere bekannte Skiorte sind wegen einer Sperrung der Zufahrtsstraßen nicht mehr erreichbar. Das teilten etwa die Gemeinden Lech und Zürs auf ihrer Website mit. Auch die Ortschaft Stuben am Arlberg ist wegen der Lawinengefahr von der Außenwelt abgeschnitten, gleiches gilt für rund 17.000 Menschen im Bundesland Salzburg. Wie der ORF berichtete, ist auch die Straße nach Ischgl und Galtür gesperrt worden. Darüber hinaus werde im Lauf des Abends die Straße nach Sölden im Ötztal gesperrt.

Vor der nächsten Schneefront in den Alpen

Drei Deutsche sterben in Lawine

In Lech waren am Wochenende drei Skifahrer aus Süddeutschland unter einer Lawine ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, wird ein Vierter noch vermisst. Die vier befreundeten Skifahrer waren am Samstag den Angaben zufolge auf einer gesperrten Skiroute unterwegs. Die Wintersportler hatten die gesamte Notfallausrüstung zwar dabei. Trotz ausgelösten Airbags wurden sie aber verschüttet.

In den französischen Alpen kamen zwei Mitglieder einer Pistenpatrouille bei der Sicherung von Abfahrten ums Leben. Die Geräte, die sie zum Auslösen von Lawinen bei sich hatten, seien aus unbekannten Gründen explodiert, erklärte die Polizei. Pistenpatrouillen haben die Aufgabe, potenzielle Gefahren für Skifahrer zu erkennen und beseitigen. Unter anderem lösen sie kontrolliert Lawinensprengungen aus.

Schlechte Wetteraussichten

Von der Leyen dankte den Helfern.

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind nicht gut: Die Lawinensituation soll angespannt bleiben. In vielen Regionen sind weitere heftige Schneefälle zu erwarten, erst gegen Mitte der Woche dürfte sich die Situation bessern.

Verschiedene Arten von Schneelawinen

11.01.2019





Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 13. Januar 2019 um 20:00 Uhr.