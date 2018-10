Einem Zeitungsbericht zufolge ist die Zahl der Abschiebungen nach Tunesien, Algerien und Marokko in den vergangenen drei Jahren stark gestiegen: Die Regierungen arbeiten demnach enger mit Deutschland zusammen.

Die Verhandlungen der Bundesregierung mit den drei Maghreb-Staaten haben offenbar zu vermehrten Rückführungen Ausreisepflichtiger geführt, berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Die Zahl der Abschiebungen nach Tunesien, Algerien und Marokko stieg demnach in den vergangenen drei Jahren enorm an: Waren 2015 noch 57 Menschen nach Algerien zurückgeführt, waren es 2017 schon 504. Im Fall Tunesiens stieg die Zahl der Abschiebungen im gleichen Zeitraum von 17 auf 251, in Marokko von 61 auf 634 Menschen.

Im Jahr 2018 wurden bis Ende August 400 Menschen nach Algerien, 231 nach Tunesien und 476 nach Marokko gebracht.

Identifizierung durch biometrische Passdaten

Das Bundesinnenministerium führt seit 2016 gemeinsam mit anderen Ressorts wie dem Auswärtigen Amt "intensive Verhandlungen über die Verbesserung der Rückkehrzusammenarbeit", heißt es in dem Bericht. Diese hätten zu "signifikanten Fortschritten" bei der Identifizierung potenzieller Ausreisepflichtiger geführt.

Demnach erreichte die Bundesregierung, dass die Identifizierung von Staatsbürgern der Maghreb-Staaten "auf der Basis des Austauschs von biometrischen Daten in elektronischer Form" erfolgt. In der Folge seien die "für die Abschiebung notwendigen Reisedokumente" zügiger als früher ausgestellt worden.