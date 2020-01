Schüsse in Baden-Württemberg Polizei vermutet mehrere Tote

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind nach Polizeiangaben wohl mehrere Menschen getötet worden. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler nicht. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

Die Polizei in Baden-Württemberg hat einen "größeren Polizeieinsatz" in Rot am See gemeldet. Dort sei geschossen worden, es gebe Verletzte und vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen geht es um eine Beziehungstat. Es gebe keine Hinweis auf weitere Täter.

