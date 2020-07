Corona-Fälle in Deutschland "Große Sorgen" beim RKI

Das RKI hat vor einem flächendeckenden Corona-Ausbruch gewarnt: In den vergangenen zwei Wochen seien die Zahlen besorgniserregend gestiegen. Deutschlandweit würden Fälle auftreten, die Pandemie entwickle sich rasant.

Zahlreiche lokale Ausbrüche aber auch Reiserückkehrer sorgen für steigende Corona-Zahlen in Deutschland. Das Robert Koch-Institut ist alarmiert. "Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie", sagte RKI-Chef Lothar Wieler in einer Pressekonferenz. "Die neuen Entwicklungen machen mir große Sorgen", so Wieler. Man wisse nicht, ob dies der Beginn einer zweiten Welle sei. Er könne es aber sein.

In Deutschland gebe es wieder mehr Fälle. Dies sei der Grund für das Pressebriefing. Deutschlandweit steckten sich wieder mehr Menschen mit dem Virus an. Infektionen würden von Familienfeiern, aus Arbeitsstätten aber auch aus Altenheimen gemeldet. Deshalb habe das RKI die Sorge einer Trendumkehr.

Besonders in den vergangenen zwei Wochen seien es wieder mehr Fälle geworden, so das RKI. "Wir müssen jetzt verhindern, dass sich das Virus wieder rasant ausbreitet, dass es sich unkontrolliert ausbreitet", mahnte Wieler.

633 neue Fälle seit gestern

Seit gestern nahm die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland um 633 zu. Insgesamt liegt sie bei 206.242. Die Zahl der Todesfälle legte laut RKI um vier auf 9122 zu. Man habe es selber in der Hand, wie sich die Pandemie in Deutschland entwickele. Wieler erinnerte an Abstandsgebote, Mundschutz-Pflicht und Hygieneregeln. Diese müssten noch monatelang bleiben.

Wieler warnte, weltweit nähmen die gemeldeten Fälle stark zu. In Ländern wie Australien, Japan oder Spanien würden die individuellen Schutzmaßnahmen nicht mehr so gut befolgt. Daraus könne Deutschland lernen.

RKI für Schulstart

Eine Aussetzung der Schulpflicht lehnt das RKI ab. Die Schulen müssten geöffnet werden. Wie genau dies geschehen soll, müsste individuell entschieden werden. Wieler forderte, einzelne Gruppen zu bilden.

Laut RKI spielen die Reiserückkehrer keine große Rolle bei der jüngsten Ausbreitung. Allerdings nähmen die Zahlen zu. Der wahrscheinlichste Infektionsort sei derzeit Deutschland.