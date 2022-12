Analyse Reichsbürger-Razzia Warum die Medien schon Bescheid wussten Stand: 10.12.2022 09:11 Uhr

Am Morgen der bundesweiten Razzia gegen Reichsbürger waren viele Medien bereits informiert und hatten ihre Berichte vorbereitet - auch tagesschau.de. Wie kann das sein?

Von Michael Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte

Keine Frage, viele Medien waren bestens im Bilde, was am Morgen des 7. Dezember passieren würde: Wer festgenommen wird und zum Teil auch wo. Ausführliche Berichte waren vorbereitet, zum Teil waren die Kameras aufgebaut, um Bilder von den Festnahmen zu haben. Und das bei einer Razzia gegen eine Gruppe, der vorgeworfen wird, sie habe einen Staatsstreich geplant.

Durchaus nachvollziehbar, dass dies die Frage aufwirft, warum Journalistinnen und Journalisten so gut vorbereitet waren, welche Informationen vorab bekannt waren und ob dies Beschuldigten möglicherweise ermöglicht hat, vorgewarnt zu werden. In den sozialen Medien wird gar darüber spekuliert, ob das alles eine große Inszenierung war, womöglich, um von anderen Themen abzulenken.

Aufgabe von Journalisten, die investigativ zu Themen der inneren Sicherheit arbeiten, ist es, im Bilde zu sein über die Sicherheitslage. Wie macht man das? Einerseits verfolgt man selbst, soweit dies möglich ist, was Extremisten machen, zum Beispiel auf Kundgebungen, aber auch auf Social Media oder in einschlägigen Telegramkanälen.

So waren einige der zentralen Akteure dieser Gruppe für Journalisten "alte Bekannte", wie zum Beispiel radikalisierte Querdenker mit und ohne Bundeswehr-Hintergrund, als auch einzelne Reichsbürger. Über mehrere Mitglieder der Gruppe wurde in den vergangenen Monaten deshalb in anderem Kontext auch bereits berichtet.

Gespräche mit Sicherheitsbehörden: Recherchealltag

Darüber hinaus gehören regelmäßige Gespräche mit Sicherheitsbehörden zum Recherchealltag. Sogenannte Hintergrundgespräche, in denen man Fragen stellen kann und mal mehr, mal weniger detailliert Auskunft bekommt - je nachdem, was die jeweiligen Gesprächspartner für angebracht halten.

Verfolgen sie dabei auch eigene Interessen? Natürlich. Aber das ist einem Journalisten auch bewusst, und das muss man in die eigene, weitere Recherche einpreisen. Indem man nämlich das, was einem erzählt wird, mit eigenen Mitteln überprüft. Das ist der Kern der journalistischen Arbeit.

Gleichzeitig haben die Sicherheitsbehörden sogar ein Interesse daran, dass die Ermittlungen nicht durch journalistische Recherchen gestört werden. In diesem Fall wäre das denkbar gewesen, gerade weil, wie dargestellt, einige Beschuldigte ohnehin seit geraumer Zeit aufgrund öffentlicher Auftritte und radikaler Äußerungen im Fokus der Medien stehen.

Im konkreten Fall waren sehr viele Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene an den Ermittlungen beteiligt. Das liegt daran, dass die Mitglieder der Gruppe in zahlreichen Bundesländern zu Hause waren. Aus diesem Grund war die Zahl der Journalisten, die über die Ermittlungen im Bilde war, in diesem Fall auch ungewöhnlich hoch. Diejenigen Journalistinnen und Journalisten, die brisante Informationen aus laufenden Ermittlungen bekommen, müssen professionell damit umgehen.

Sämtliche Haftbefehle vollstreckt

Am Morgen der Razzia gegen die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß ging es darum, den Einsatz der Polizeikräfte nicht zu gefährden, indem zu früh über die geplanten Festnahmen berichtet wird. Ob die Personen, gegen die ermittelt wurde, durch journalistische Recherchen davon etwas mitbekommen und damit gewarnt waren, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher beantworten. Tatsache aber ist, dass alle Beschuldigten angetroffen und sämtliche Haftbefehle vollstreckt wurden.

Erst wenn die Beschuldigten angetroffen wurden, sind Einsatzkräfte einer solchen Razzia nicht mehr akut gefährdet. Das erklärt, warum die Medien an diesem Morgen nahezu zeitgleich über die Vorgänge informiert haben. Mit einer Inszenierung hat dies nichts zu tun.