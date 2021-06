Reaktionen auf Biden und Putin Handschlag weckt Hoffnungen

Reden ist Gold: Die deutschen Reaktionen auf die Gespräche von US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin in Genf fallen weitgehend positiv aus.

Von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio

Sie reden miteinander - und das ist aus Sicht deutscher Politiker schon mal ein Wert an sich. Eine Selbstverständlichkeit sei das Treffen des US-Präsidenten Joe Biden mit Russlands Präsident Wladimir Putin jedenfalls nicht gewesen, befand Außenminister Heiko Maas, "nach allem, was in den letzten Wochen so losgewesen ist", so Maas wörtlich.

NDR Logo Kai Küstner ARD-Hauptstadtstudio

Im ZDF verwies er darauf, dass es sich nicht nur um ein sehr positives Gespräch gehandelt zu haben schien, sondern auch Vereinbarungen getroffen wurden, dass man sich etwa über Rüstungskontrolle weiter unterhalten wolle.

"Anfang von Rückkehr zur diplomatischen Normalität"

"Wir haben den Anfang von Rückkehr zur diplomatischen Normalität und ein bisschen eine persönliche Ebene." Auf diese vorsichtige Formulierung brachte es der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. Mehr sei nicht zu erwarten gewesen, so der CDU-Politiker im WDR.

Lob für Biden

Der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, Peter Bayer, sieht US-Präsident Biden auf dem richtigen Kurs: Er spreche Missstände wie den Ukraine-Konflikt oder den Fall Nawalny offen an, lobte Bayer gegenüber der Funke-Mediengruppe. Das wirke, Putin nehme Biden ernst.

Mehr Entschlossenheit des Westens im Umgang mit dem Kreml-Chef wünscht sich der Vorsitzende der Konservativen im EU-Parlament, Manfred Weber: "Gemeinsam können die USA und die EU ihm seine Grenzen aufzeigen", sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung.

Gestern hatten sich die Präsidenten der USA und Russlands in Genf zu einem ersten Gipfel getroffen. Sie hatten sich auf die Rückkehr ihrer zuvor jeweils abgezogenen Botschafter geeinigt und auch die Grundlage für Gespräche zur Rüstungskontrolle und zum Ukraine-Konflikt gelegt.