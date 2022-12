Zum Tod von Papst Benedikt XVI. "Ein beeindruckender Theologe" Stand: 31.12.2022 12:27 Uhr

Nach dem Tod von Benedikt XVI. wird der frühere Papst als "erfahrener Theologe" gewürdigt. Kirchliche Würdenträger und Politiker hoben auch seine Bedeutung für Deutschland hervor.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat den verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI. als "beeindruckenden Theologen" und "erfahrenen Hirten" gewürdigt. "Wir trauern um eine Persönlichkeit, die der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt hat", erklärte Bätzing. Papst Benedikt habe die Stimme des Evangeliums "gelegen oder ungelegen" hörbar gemacht, sagte der Limburger Bischof. Bätzing verwies aber auch auf die zuletzt gegen den früheren Papst laut gewordene Kritik am Umgang mit Missbrauchsfällen in seiner Zeit als Münchener Erzbischof. "Die Betroffenen hat er um Vergebung gebeten und doch blieben Fragen offen."

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx erklärte: "Wir trauern um einen treuen Zeugen der Liebe Gottes und einen bedeutenden Lehrer der Kirche, dessen Verkündigung bereits zu seiner Zeit als Münchner Erzbischof weit über die Grenzen des Erzbistums hinaus strahlte." Sein Wort habe weltweit Aufmerksamkeit gefunden, auch bei Angehörigen anderer Religionen, in Politik und Gesellschaft. "Wir sind ihm zutiefst dankbar für seinen jahrzehntelangen Einsatz, seine exzellente Theologie und sein beeindruckendes Lebens- und Glaubenszeugnis. Sein Vermächtnis wird weiterwirken."

EKD-Vorsitzende: Großer Beitrag für Ökumene

Die Evangelische Kirche in Deutschland würdigte den Beitrag Benedikts XVI. für die Ökumene gewürdigt. Joseph Ratzinger habe mit großem Scharfsinn und intellektueller Prägnanz theologische Beiträge geleistet, erklärte Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Als Kardinal und später als Papst Benedikt XVI. hat er in Ökumene-Fragen das Gemeinsame unterstrichen", so Kurschus.

Trauerbeflaggung in Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, "wir trauern um unseren bayerischen Papst. Der Tod von Benedikt XVI. berührt mich genau wie viele Menschen in Bayern und aller Welt sehr." Er denke an viele bewegende Begegnungen mit Benedikt zurück. Viele Menschen in seiner Heimat würden ihn nicht nur als Papst, sondern auch als bescheidenen Seelsorger in dankbarer Erinnerung behalten. Dessen mehrtägiger Besuch 2006 in Bayern sei unvergessen.

Zu Ehren des Verstorbenen ordnete der Ministerpräsident Trauerbeflaggung an allen staatlichen Dienstgebäuden im Freistaat für den heutigen Samstag sowie den Tag der Beisetzung an.

Scholz: "Ein besonderer Kirchenführer"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hob Benedikts Bedeutung für Deutschland hervor. "Als 'deutscher' Papst war Benedikt XVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer", erklärte Scholz im Onlinedienst Twitter. "Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen."

Bundesfinanzminister Christian Lindner schrieb auf Twitter. "Benedikt XVI war eine geschichtsträchtige Persönlichkeit und ein nicht unumstrittener Intellektueller. Heute aber gedenken wir seiner als Menschen."

Auch der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, erklärte: "Papst Benedikt hat vor allem in seinem Heimatland Deutschland eine neue Hinwendung zur katholischen Kirche über alle Generationen hinweg auslösen können. Wir verneigen uns in Trauer und Dankbarkeit vor dem Lebenswerk des Heiligen Vaters Papst Benedikt XVI."