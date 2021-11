Gesundheitsminister Spahn Österreich bald wieder Hochrisikogebiet Stand: 12.11.2021 11:24 Uhr

Weil die Inzidenz dort bei über 760 liegt, gilt Österreich ab Sonntag wieder als Hochrisikogebiet. Das teilte Gesundheitsminister Spahn mit. Ungeimpfte und nicht Genesene müssen dann nach ihrer Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne.

Ab diesem Wochenende gilt Österreich wieder als Hochrisikogebiet. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin. Die Einstufung bedeutet, dass Menschen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne müssen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

Inzidenz von über 700

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag in Österreich zuletzt bei über 700 Fällen pro 100.000 Einwohnern. In Oberösterreich erreichte der Wert fast 1200. In der an Bayern angrenzenden Region ist ab der kommenden Woche ein Lockdown für Ungeimpfte geplant. Die Regierung in Wien hat zuletzt zudem eine Reihe an strengen Maßnahmen erlassen: So gilt für die meisten Menschen eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Dadurch hat sich die Impfbereitschaft offenbar deutlich erhöht.

Einreisende aus Hochrisikogebieten müssen für zehn Tage in Quarantäne. Geimpfte und Genesene können die Quarantäne abwenden, wenn sie bereits vor ihrer Einreise einen Genesenen- oder Impfnachweis an die deutschen Behörden übermitteln. Bei nachträglicher Einreichung eines Genesenen- oder Impfnachweises oder eines Negativtests kann die Quarantäne verkürzt werden.