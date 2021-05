Corona-Studie des ÖPNV Kein erhöhtes Risiko in Bus und Bahn

Die regelmäßige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel birgt kein erhöhtes Risiko einer Corona-Infektion. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der ÖPNV in Auftrag gegeben hat.

Laut einer selbst in Auftrag gegebenen Studie ist die Gefahr einer Coronavirus-Infektion im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nicht höher als etwa im eigenen Auto. Das teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mit, der die Charité Research Organisation um die Untersuchung gebeten hatte. Federführend mitfinanziert wurde die zwei Millionen Euro teure Studie von elf Bundesländern.

Die Forscher verglichen im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) das konkrete Ansteckungsrisiko von Fahrgästen in Bussen und Bahnen mit dem von Pendlerinnen und Pendlern, die regelmäßig mit Pkw, Motorrad oder Fahrrad unterwegs sind. Im Februar und März dieses Jahres wurden insgesamt 681 freiwillige Teilnehmer ohne bisherige Corona-Infektion im Alter von 16 bis 65 Jahren begleitet.

Untersuchung lief über fünf Wochen

Nach der rund fünfwöchigen Testphase wurden die Probanden in beiden Gruppen auf Antikörper getestet - ein Zeichen für eine durchgemachte Corona-Infektion. Bei jeweils gleich vielen Teilnehmern in jeder Gruppe konnten diese Antikörper nachgewiesen werden. Daraus schließen die Autoren, dass das Infektionsrisiko im Alltag mit der Nutzung des ÖPNV nicht steigt.

In der RMV-Region leben rund fünf Millionen Menschen in Großstädten, dem Rhein-Main-Ballungsgebiet und ländlicheren Gebieten in Hessen und Teilen von Rheinland-Pfalz. Während der Zeit der Untersuchung hatten die Busse und Bahnen des RMV den Angaben zufolge jedoch eine durchschnittliche Auslastung von nur 47 Prozent.

Verkehrsministerkonferenz: "Gute Nachricht"

"Wir haben nun wissenschaftliche Klarheit für die Fahrgäste, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Verhältnis zu anderen Verkehrsmitteln nicht mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko verbunden ist", teilte Baden-Württembergs Verkehrsminister, Winfried Hermann, mit. "Die Ergebnisse der Studie belegen, dass die Einhaltung der Hygieneregeln, häufige Reinigung und Lüftung der Fahrzeuge einerseits sowie Abstand halten und Maske tragen andererseits wirkungsvolle Mittel zum Infektionsschutz sind", sagte der Grünen-Politiker.

Auch die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz und Bremer Senatorin für Mobilität, Maike Schaefer, begrüßte das Studien-Ergebnis. "Die Ergebnisse sind eine gute Nachricht für die Stammkunden im ÖPNV, aber auch für die vielen Fahrgäste, die in den letzten Monaten aufgrund eines Unbehagens auf die Nutzung von Bus und Bahn verzichtet haben", sagte Schaefer. Natürlich sei der ÖPNV durch das Homeoffice auch weniger ausgelastet, so die Grünen-Politikerin.

Die Verkehrsunternehmen in Deutschland haben in der Corona-Krise hohe finanzielle Einbußen. Sie halten das Angebot nahezu vollständig aufrecht. Gleichzeitig ist die Auslastung deutlich zurückgegangen.