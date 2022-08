Nach Fischsterben Lemke fordert Stopp des Oder-Ausbaus Stand: 22.08.2022 15:43 Uhr

Die Suche nach den Ursachen des Fischsterbens in der Oder dauert an. Bundesumweltministerin Lemke forderte einen Stopp des Fluss-Ausbaus. Gleichzeitig wies ihr Ministerium den polnischen "Fake News"-Vorwurf zurück.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat angesichts des Fischsterbens den Stopp des Oder-Ausbaus für die Schifffahrt gefordert. "Bei der dramatischen Umweltkatastrophe, die sich gerade auf 500 Flusskilometern entlang der Oder mit einem massiven Fischsterben ereignet, wird drastisch deutlich, dass ohnehin stark belastete Gewässer besonders geschützt werden müssen", sagte sie. Der Ausbau der Oder "belastet dieses wertvolle Ökosystem zusätzlich". Stattdessen forderte Lemke Renaturierungsmaßnahmen.

Deutschland und Polen hatten 2015 den Ausbau der Oder vereinbart. Ein Aktionsbündnis klagt gegen das Projekt, auf polnischer Seite wird aber bereits gebaut. Die rund 500 Kilometer lange Oder ist einer der letzten großen, naturnahen Flüsse in Europa.

Polnische "Fake News"-Vorwürfe zurückgewiesen

Die Bundesregierung wies polnische Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Oder zurück. "Wir bedauern, dass es zu dieser Bewertung von polnischer Seite gekommen ist", sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums mit Blick auf den Vorwurf aus Warschau, Deutschland verbreite "Fake News" (Falschnachrichten). Die Suche nach den Ursachen für das Fischsterben in der Oder sei nach wie vor nicht abgeschlossen.

"Chemie-Cocktail" als Ursache

Mittlerweile gebe es mehrere organische und anorganische Substanzen, die dafür verantwortlich sein könnten, sagte der Sprecher weiter. "Es scheint sich da wirklich um einen Chemie-Cocktail zu handeln. Keine dieser Substanzen hat nach unseren bisherigen Erkenntnissen allein zum Fischsterben geführt." Es könnte sich um ein "multi-kausales Ereignis" handeln.

"Von keiner Seite und zu keiner Zeit wurde in Deutschland aber behauptet, dass die Pestizide allein ursächlich für das Fischsterben gewesen seien. Dass entsprechende Laborergebnisse vom polnischen Umweltministerium jetzt als Schuldzuweisung verstanden wurden, ist bedauerlich."

Deutsch-polnische Expertengruppe

Polens Umweltministerin Anna Moskwa hatte am Samstagabend auf Twitter geschrieben: "Achtung, eine weitere Fake News wird in Deutschland verbreitet! Pestizide und Herbizide. In Polen wurde der Stoff getestet und unterhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen, d. h. ohne Auswirkungen auf Fische oder andere Tiere, und ohne Verbindung zum Fischsterben."

Heute tage erstmals die eingesetzte deutsch-polnische Expertengruppe. Man hoffe, dass eine "mögliche Missstimmung" ausgeräumt werde, wenn dort die Laborergebnisse vorgelegt und besprochen werden.

Polen: Zu wenig Barrieren in Deutschland

Polens Regierung bemängelte unterdessen, dass deutsche Behörden nur wenige Ölsperren zum Auffangen der massenweise verendeten Fische in der Oder aufgestellt hätten. "Hier stellt sich wirklich die Frage, warum wir auf polnischer Seite bereits 29 Ölsperren errichten konnten, in denen tote Fische aufgefangen werden, während auf deutscher Seite trotz unserer Bitten darum bisher nur drei solcher Barrieren errichtet wurden", sagte Vize-Außenminister Szymon Szynkowski vel Sek dem öffentlich-rechtlichen Sender Polskie Radio.

Die polnische Feuerwehr sei auch bereit, diese Sperren auszuleihen oder sie auf der deutschen Seite zu errichten. Die Ölsperren werden im Fluss eingesetzt, um verendete Fische aufzufangen und zu bergen, bevor diese noch weiter flussabwärts treiben.

Kirchen rufen zu mehr Umweltschutz auf

Angesichts des massenhaften Fischsterbens riefen deutsche und polnische Kirchen zu mehr Umweltschutz auf. "Als Kirchen östlich und westlich der Oder vereint uns das Anliegen, dass alle erforderlichen Bemühungen zur Bewahrung der natürlichen Umwelt unternommen werden", heißt es in einer unter anderem in Berlin und Breslau (Wroclaw) veröffentlichten Erklärung.

Zu den Unterzeichnern gehören der katholische Berliner Bischof Heiner Koch, der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, Bischof Waldemar Pytel von der Evangelisch-Augsburgischen Diözese Breslau, die Generalsuperintendentin im Kirchensprengel Görlitz, Theresa Rinecker, sowie Bischof Tadeusz Litynski vom Bistum Zielona Gora-Gorzow.

"Wir wenden uns an alle Menschen guten Willens, um mit gemeinsamem Engagement die Wiederherstellung der Flora und Fauna in der Oder und in ihrem Naturraum zu ermöglichen", betonten die Kirchenvertreter. "Gleichzeitig sehen wir die Möglichkeit und Notwendigkeit einer gesellschaftlichen und materiellen Unterstützung der Bemühungen für die Oder, das kostbare Naturdenkmal, und die mit ihr verbundene Infrastruktur." Die Oder sei "unser gemeinsamer Naturschatz, den wir gemeinsam an beiden Ufern erleben."