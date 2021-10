53-jähriger Verdächtiger Anklage wegen "NSU 2.0"-Drohschreiben Stand: 28.10.2021 10:54 Uhr

"Abfallprodukt" oder "Volksschädling": In den rechtsextremen "NSU 2.0"-Schreiben wurden Politiker, Künstler und Privatpersonen massiv beleidigt und bedroht. Nun soll ein 53-Jähriger dafür vor Gericht.

Mehrere mit "NSU 2.0" unterschriebene rechtsextreme Drohschreiben hatten in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen einen 53 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen. Dem zuletzt in Berlin lebenden Mann werden unter anderem Beleidigung, Bedrohung, Volksverhetzung und das Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zuständig ist die Strafkammer des Landgerichts Frankfurt. Die Anklageschrift umfasst 120 Seiten.

Der Beschuldigte soll zwischen Anfang August 2018 und Ende März 2021 insgesamt 116 Drohschreiben unter anderem an Bundestagsabgeordnete, Parlamentarier des hessischen Landtags, eine Frankfurter Anwältin sowie Künstler und Menschenrechtsaktivisten verschickt haben - per Fax, E-Mail oder SMS. Die Drohbriefe, die häufig in Form eines behördlichen Schreibens oder in Form eines Gerichtsurteils verfasst waren, habe er regelmäßig mit "Heil Hitler" unterzeichnet, sich selbst habe er "SS-Obersturmbannführer" genannt.

Private Daten offenbar durch Lügen bekommen

Die Schreiben enthielten massive verbale Beleidigungen wie "Abfallprodukt", "Volksschädling" oder drastische Schimpfwörter gegen Menschen mit türkischen Wurzeln. Die Drohungen richteten sich sowohl an die Adressaten selbst als auch an ihre Familienangehörigen. Um seine Drohwirkung zu verstärken, soll der Beschuldigte in vielen Fällen personenbezogene und zum Teil nicht frei zugängliche Daten der Betroffenen genannt haben.

"Nach dem Ergebnis der Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er diese unter Einsatz einer Legende erlangt hat, indem er vorgab, Bediensteter einer Behörde zu sein", hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Der Verdacht, Polizeibeamte könnten an der Datenabfrage beteiligt gewesen sein, hat sich laut Staatsanwaltschaft nicht bestätigt.

Beschuldigter bestreitet die Vorwürfe

Der 53-Jährige wurde am 3. Mai in seiner Berliner Wohnung festgenommen. Er bestreitet demnach die Tatvorwürfe. Der Verdächtige sei allerdings bereits in der Vergangenheit wegen zahlreicher - unter anderem auch rechtsmotivierter - Straftaten rechtskräftig verurteilt worden, hatten die Behörden schon bei der Festnahme mitgeteilt.