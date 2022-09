Nouripour zu Waffenlieferungen "In zwei Monaten vielleicht zu spät" Stand: 12.09.2022 23:42 Uhr

In der Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine drängt Grünen-Chef Nouripour auf eine schnelle Lösung. Es müsse auch geschaut werden, was die Bundeswehr entbehren könne, sagte er im tagesthemen-Interview.