Der russische Kreml-Kritiker Nawalny ist nach neuen Erkenntnissen "zweifelsfrei" mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet worden. Das ergab die toxikologische Untersuchung eines Bundeswehr-Labors.

Seit mehreren Tagen befindet sich der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in der Berliner Charité. Er war dorthin mit Symptomen einer Vergiftung gekommen. Nun gibt es laut Bundesregierung einen "zweifelsfreien Nachweis" für eine Vergiftung mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Nowitschok war auch benutzt worden, um den früheren britischen Spion Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien zu vergiften.

Ein Speziallabor der Bundeswehr habe eine toxikologische Untersuchung anhand von Proben durchgeführt. Hierbei sei die Vergiftung nachgewiesen worden.

Nervengift Nowitschok Die Sowjetunion hat unter der Bezeichnung Nowitschok (zu deutsch Neuling) zwischen den 1970er- und 1980er-Jahren eine Serie neuartiger Nervenkampfstoffe entwickelt. Die rund 100 Varianten gehören zu den berüchtigsten Nervenkampfstoffen, die jemals hergestellt wurden. Sie können über die Haut und die Atmung in den Körper gelangen.



Das Gift ist nur schwer nachzuweisen, die Überlebenschancen der Opfer sind gering. Selbst übliche Gegenmittel wie Atropin können meist nur wenig ausrichten. Die englische Schreibweise der Kampfstoffe lautet Novichok.

Bundesregierung spricht von "bestürzendem Vorgang"

Die Bundesregierung sprach von einem "bestürzenden Vorgang". Man verurteile den Angriff aufs Schärfste. Die russische Regierung sei nun "dringlich aufgefordert, sich zu dem Vorgang zu äußern". Die Bundesregierung werde nun mit den Partnern in EU und NATO über eine "angemessene gemeinsame Reaktion beraten", teilte Seibert mit. Außerdem will die Bundesregierung mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) Kontakt aufnehmen.

Das russische Präsidialamt wurde nach eigenen Angaben bisher nicht über die neuen Entwicklungen in Kenntnis gesetzt. Das berichtet die Nachrichenagtentur RIA unter Berufung auf einen Präsidialamtssprecher.

Nawalnys Zustand stabil

Nawalny, der am 20. August auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen war und zunächst in Omsk untersucht wurde, wird auf Drängen seiner Familie in der Charité behandelt. Die deutschen Ärzte gingen nach einer Auswertung von klinischen Befunden bereits davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde. Sie gehen derzeit davon aus, dass sich die Vergiftungssymptome bei Nawalny zurückbilden. Sein Zustand sei stabil, er befinde sich weiter auf einer Intensivstation im künstlichen Koma und werde maschinell beatmet, hieß es am Freitag. Akute Lebensgefahr bestehe nicht, Langzeitfolgen der "schweren Vergiftung des Patienten" seien aber nicht absehbar.

Die russische Regierung hatte die Einschätzung der Berliner Ärzte, dass Nawalny vermutlich vergiftet wurde, als vorschnell bezeichnet. Bisher gibt es keine Ermittlungen russischer Sicherheitsbehörden in dem Fall. Anzeichen für eine Straftat gebe es nicht.