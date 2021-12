Kritik an Bodenversiegelung NABU-Negativpreis für Stadt Emden Stand: 27.12.2021 12:16 Uhr

Die Stadt Emden erhält vom NABU den Negativpreis "Dinosaurier des Jahres". Dort werde Nassgrünland für ein Baugebiet vernichtet - der Preis stehe stellvertretend für "grassierende Bodenversiegelung" in ganz Deutschland.

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat seinen Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" an die Stadt Emden in Niedersachsen verliehen. Konkret geht es dabei um das Baugebiet Conrebbersweg - dieses stehe stellvertretend für die Naturzerstörung durch Bodenversiegelung in ganz Deutschland, teilte der Verband anlässlich der Verleihung des Preises für die Umweltsauerei des Jahres mit.

Obwohl Emden eine seit vielen Jahren stagnierende Bevölkerungsentwicklung habe, werde für ein großes Baugebiet dennoch ein artenreiches Feucht- und Nassgrünland mit fast flächendeckendem Schutzstatus vernichtet, wurde die Entscheidung der Jury begründet. Auf der durch das Bauprojekt bedrohten Fläche fänden sich zahlreiche stark gefährdete Pflanzen- und Vogelarten, darunter Wiesenpieper, Feldschwirl und Kiebitz. Überdies liege das Gebiet einen Meter unter dem Meeresspiegel.

NABU: Überflutungen drohen

Angesichts der zunehmenden Starkwetterereignisse drohen damit nach Auffassung der Naturschützer nach der Bebauung Überflutungen. Wer an Emden und die Nordseeküste denke, habe Wind, Natur und flaches Land vor Augen, sagte NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger anlässlich der Preisverleihung. Nun solle in Emden ein landesweit bedeutsames Gebiet für den Biotopschutz zugunsten eines großes Baugebietes unwiederbringlich zerstört werden. Der "Dinosaurier des Jahres 2021" für das Baugebiet in Emden stehe stellvertretend für "grassierende Bodenversiegelung in ganz Deutschland".

Der NABU vergibt den Preis seit 1993. Wurde er zunächst an Politiker oder Manager verliehen, geht es seit 2020 um bestimmte Bauprojekte. Im vergangenen Jahr wurde die geplante Hafenautobahn A26 in Hamburg ausgewählt, die aus Sicht des NABU überdimensioniert und nicht mehr zeitgemäß sei.

Der Negativpreis besteht aus einer kleinen, aber 2,6 Kilogramm schweren Zinnstatue eines Dinosauriers. Die Erinnerung an die ausgestorbene Riesenechse soll Fälle von besonders antiquiertem Denken in Natur- und Umweltschutzfragen aufs Korn nehmen.