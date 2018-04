Zwei tote Passanten und mehr als 20 Verletzte: Als gestern ein Campingbus in Münster in eine Menschenmenge raste und sich der Fahrer erschoss, deutete vieles auf einen Anschlag hin. Doch die Ermittler rätseln weiter über das Motiv.

Einen Tag nach der verheerenden Attacke mit einem Campingbus in der Innenstadt von Münster suchen die Ermittler mit Hochdruck nach dem Motiv des mutmaßlichen Täters. "Bislang liegen keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund für die Tat vor", teilte der zuständige Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am frühen Morgen mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Einen islamistischen Hintergrund hatte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul aber bereits gestern weitgehend ausgeschlossen.

Todesfahrt in Münster

tagesthemen 23:15 Uhr, 07.04.2018, Caroline Imlau, WDR







Die Polizei untersuchte in der Nacht weiter den Tatort, das Tatfahrzeug und durchsuchte die Wohnung des mutmaßlichen Täters. Es handelt sich nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" um einen 48-jährigen Deutschen ohne Migrationshintergrund aus Münster. Dieser war gestern um 15.27 Uhr mit seinem Campingbus in eine Menschengruppe gefahren, die sich vor dem Lokal "Großer Kiepenkerl" aufhielt. Dabei starben nach Behördenangaben zwei Passanten. Mehr als 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und um einen 65-jährigen Mann aus dem Kreis Borken.

Keine Sprengsätze im Fahrzeug

Nach der Tat erschoss sich der Fahrer des Campingbusses selbst. In seinem Fahrzeug fanden die Ermittler entgegen ersten Anzeichen keine Sprengsätze. Am späten Abend teilten sie mit, dass von von dem Fahrzeug keine Gefahr ausgehe. Darin entdeckten sie neben der Tatwaffe auch eine Schreckschusswaffe und etwa ein Dutzend Feuerwerkskörper, sogenannte Polenböller.

Am Abend durchsuchten Polizisten auch die Wohnung des Tatverdächtigen. Sie öffneten dabei die Eingangstür mit einer Sprengung und stießen in den Räumen auf weitere Polenböller sowie auf eine Dekowaffe. Dabei handele es sich um eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole vom Typ AK 47.

Mutmaßlicher Täter war polizeibekannt

Zum Täter selbst machten die Ermittler bislang nur wenige weitere Angaben. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" soll er allerdings psychisch auffällig gewesen sein. ARD-Korrespondentin Marion Schmickler berichtete zudem, dass der Mann der Polizei als Kleinkrimineller bekannt gewesen sei.

Marion Schmickler, WDR, zur Todesfahrt in Münster

tagesthemen 23:15 Uhr, 07.04.2018







Anwohner können in ihre Häuser zurückkehren

Die Polizei, die den Tatort weiträumig abgesperrt hatte, lobte das Verhalten der Bürger, die sich "vorbildlich verhalten und den Tatortbereich sehr schnell verlassen" hätten. Mittlerweile wurde die unmittelbare Umgebung wieder für die Anwohner freigegeben, die in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Ermittlungen und Sicherung von Spuren am Tatort soll allerdings den Tag über fortgesetzt werden, sodass mit weiteren Behinderungen in der Innenstadt gerechnet werden müsse.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 07. April 2018 um 23:15 Uhr.