Mit Entsetzen haben deutsche Politiker auf den Brand im Flüchtlingslager Moria reagiert. Deutschland müsse handeln, forderte etwa Grünen-Chefin Baerbock. Und SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte: "Es gibt keine Ausreden mehr."

Die menschenunwürdigen Zustände im völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind lange bekannt - und gerne verdrängt. Der Brand in dem Camp bringt das Thema wieder in die Schlagzeilen. Es zeigt schonungslos das Versagen Europas in der Flüchtlingspolitik.

Die Reaktion deutscher Politiker auf die Bilder aus Moria ist einhellig: Entsetzen, Bestürzung, scharfe Kritik. Aber auch Wut angesichts jahrelangen Wegsehens. "Deutschland muss handeln - nicht erst seit heute, sondern schon seit Jahren", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die griechischen Lager müssten evakuiert und die Menschen in Sicherheit gebracht werden. Sie verwies auf die Kapazitäten und eine überaus große Bereitschaft von Ländern und Kommunen zu helfen.

"Seehofer muss Blockade beenden"

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erinnerte an die Bereitschaft von Kommunen und SPD-geführten Ländern, den Menschen Zuflucht zu gewähren. "Es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Innenminister Seehofer muss seine Blockade beenden", sagte er gegenüber tagesschau.de.

"Innenminister Seehofer muss seine Blockade beenden": SPD-Generalsekretär Klingbeil

Das CSU-geführte Innenministerium hatte bislang zusätzlichen Initiativen aus mehreren Bundesländern für eigene Aufnahmeprogramme bislang eine Absage erteilt. Begründung: Er wolle eine europäische Lösung erreichen. Doch die ist weiter nicht in Sicht.

"Berlin und Thüringen haben sich bereits zur Aufnahme von Geflüchteten erklärt, aber Seehofer blockiert", schrieb auch der scheidende Linken-Parteichef Bernd Riexinger auf Twitter. "Dieses Zeichen der Schande der EU brennt direkt vor dem deutschen Innenministerium!"

"Bankrotterklärung der europäischen Werteordnung"

"Das ist erbärmlich", empörte sich etwa der nordrhein-westfälische Flüchtlingsminister Joachim Stamp. Die Länder hätten bereits Hilfe angeboten, sagte der FDP-Politiker. "Der Bund muss die Koordination übernehmen. Horst Seehofer und Heiko Maas sind bisher untätig geblieben. Das muss sich sofort ändern." Da Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne habe, trage es eine besondere Verantwortung. "Wenn die EU nicht in der Lage ist, wenige Tausend Migranten menschenwürdig unterzubringen, ist das eine Bankrotterklärung der europäischen Werteordnung." Stamp hatte das Lager Moria kürzlich besucht.

"Das Feuer trifft die Schwächsten"

Auch Niedersachsen hatte immer angeboten, mehr Menschen aus Moria aufzunehmen. Innenminister Boris Pistorius hatte im Herbst 2019 das Lager auf Lesbos besucht und sich seitdem für die Aufnahme besonders schutzbedürftiger Kinder engagiert. Das Feuer treffe die Schwächsten, sagte der SPD-Politiker. "Das vollkommen überfüllte Lager ist das Symbol für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik. Sie hat die Menschen vor Ort quasi zu Gefangenen gemacht. Mitten in der EU - in unmenschlichen Zuständen."

Pistorius forderte die Bundesregierung und die europäischen Staaten auf, das Lager aufzulösen und die Menschen über die EU zu verteilen. Dort sollten sie ihre Asylverfahren durchlaufen. Alle Lager auf den Ägäis-Inseln müssten evakuiert werden. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen deutsche Ratspräsidentschaft müssten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und alle Mitgliedsstaaten alles dafür tun.

Union gegen deutschen Alleingang

Die Union sprach sich gegen einen deutschen Alleingang aus. "Die neueste Entwicklung auf Lesbos macht deutlich, wie dringend eine europäische Antwort auf die Flüchtlingsentwicklung ist", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg. "Alleingänge Deutschlands wären nicht hilfreich, weil sie den Eindruck erwecken könnten, Deutschland werde die Flüchtlinge allein aufnehmen", betonte er. Die Chance auf ein gemeinsames europäisches Handeln würde dadurch eher behindert. Damit übernahm Middelberg die Argumentation Seehofers. Eine Anfrage von tagesschau.de ließ das Innenministerium bislang unbeantwortet.

Lager völlig überfüllt - und dann auch noch Corona

Im Lager Moria leben derzeit mehr als 12.000 Menschen- ausgerichtet ist das Camp für 2800 Personen. Hilfsgruppen haben immer wieder die widrigen Lebensbedingungen in Moria kritisiert. Zuletzt hatte sich die Lage dort weiter verschärft, nachdem das Camp in der vorigen Woche wegen eines Corona-Ausbruchs unter Quarantäne gestellt worden war. Lesbos liegt vor der türkischen Küste und stand in den Jahren 2015 und 2016 besonders im Fokus, als Tausende Flüchtlinge versuchten, über die Insel nach Europa zu gelangen.